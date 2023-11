Biden non andrà all’incontro sul clima

A Dubai, per l’incontro delle Nazioni Unite Cop28, in materia di clima, ci saranno i leader di 200 Paesi. Tutti, tranne Joe Biden. Il presidente degli Stati Uniti d’America non prenderà parte al summit che inizierà giovedì 30 novembre. La notizia è stata data dal New York Times, che ha citato fonti dirette della Casa Bianca. Quel giorno Joe ospiterà il presidente dell’Angola Joao Manuel Gonçalves Lourenço, e poi dovrà illuminare l’albero di Natale. Inoltre, non si intravede la parola “Cop28” neanche nell’agenda della vicepresidente Kamala Harris. Secondo il quotidiano della Grande Mela, sarà l’inviato speciale per il clima John Kerry a partire per la volta di Dubai, portando comunque i saluti del capo di Stato Usa.

Eppure, Biden ha fatto – e attualmente fa – della lotta al cambiamento climatico uno dei punti cardine, almeno ideologici, della sua presidenza. C’è chi dice che la guerra tra Israele e Hamas abbia tolto troppo tempo ed energie al presidente, ma resta il fatto che finora l’inquilino della Casa Bianca aveva sempre partecipato alla conferenza annuale delle Nazioni Unite sul clima. Naturalmente nel periodo post-pandemia. Nel 2021, ai colloqui di Glasgow, il presidente si era formalmente scusato per l’operato del suo predecessore Donald Trump e il suo ritiro dal patto globale sul clima.

Secondo gli analisti, oltre alla guerra in Medio Oriente, la ragione della partenza mancata di uno dei leader più impegnati in questa battaglia, sarebbe da cercare nella riunione stessa. C’è chi dice che Biden non andrà alla Cop28 perché sicuro che dal summit non uscirà nulla di concreto. E inoltre, le innumerevoli critiche verso l’Onu – che ha affidato a una metropoli di un petrol-Stato come gli Emirati Arabi Uniti l’incontro sulla sostenibilità climatica – potrebbero aver incentivato il presidente Usa a starsene tranquillo al calduccio del camino nella Studio ovale. Anche perché sul fronte interno, Biden ha già un problema di consenso, anche tra i suoi sostenitori.

