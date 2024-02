Il giorno della Rossa

È arrivato il momento che tutti i fan del cavallino rampante aspettavano. Oggi la Scuderia Ferrari, con un video in diretta sul suo canale YouTube, ha svelato al mondo intero le due monoposto che competeranno nel campionato di Formula 1 del 2024. Il nome della Rossa è SF-24, con le due lettere che stanno per Scuderia Ferrari e i numeri che indicano l’anno di produzione. La presentazione delle vetture è iniziata con una celebre frase di Enzo Ferrari: “La vittoria più grande è quella che devi ancora conseguire”, e i seguaci del cavallino lo sanno fin troppo bene, visto che l’ultimo trofeo alzato dalla casa automobilistica risale al Campionato costruttori del 2008 (guidavano Felipe Massa e Kimi Räikkönen). Questa inoltre, sarà l’ultima stagione della coppia Charles Leclerc-Carlos Sainz Jr., visto che per il 2025 il posto del figlio d’arte spagnolo verrà preso da Sir Lewis Hamilton.

I due ferraristi sono comunque determinati nel portare a termine il campionato nei migliori dei modi, e magari di regalare qualche soddisfazione in più ai Tifosi. “È sempre una sensazione unica dopo tanto tempo. C’era voglia di vedere il nuovo design, che mi piace molto”, ha ammesso Leclerc a margine della presentazione della SF-24. Dal punto di vista estetico – l’unico analizzabile, visto che le monoposto hanno condotto solo qualche giro di prova a Maranello – è stato reintrodotto a grande richiesta qualche punto di bianco, oltre alle strisce longitudinali che non si vedevano dal 1968. Il colore è il racing red 2024, opaco. Anche le ruote sono verniciate con i colori di casa Ferrari, mentre il nero è presente solo sulle parti in carbonio, sul fondo e sul sistema Halo. Infine, i numeri di gara sono in Ferrari Sans (il font ufficiale del cavallino) ma stavolta in corsivo. A gasare, gasa. Ora speriamo che sgasi in pista.

“la SF-24 promette di essere meno sensibile e più guidabile e direi che per noi piloti è proprio quello che serve per poter fare bene – ha anticipato il monegasco – Mi aspetto un passo avanti sotto molti aspetti e da quello che ho potuto capire al simulatore credo che siamo dove vogliamo essere”. L’obbiettivo di questa stagione? “Essere sempre davanti: voglio ripagare con tante belle gare i nostri tifosi e tornare a dedicare loro delle vittorie”, ha concluso Leclerc. “Questo sarà il campionato più impegnativo della storia della Formula 1”, ha specificato Vasseur, riportando l’entusiasmo nei ranghi. “Noi siamo d’accordo con Charles e Carlos sul fatto di diventare più cinici ed efficaci nell’approfittare delle occasioni – ha aggiunto il team principal – cercando di portare a casa punti ad ogni gara e continuando a migliorarci sotto tutti gli aspetti. Sappiamo che i tifosi possono essere la nostra marcia in più e siamo orgogliosi di poter contare su di loro”, ha chiosato il manager della Scuderia Ferrari.

Adesso, non ci resta che aspettare il Gp del Bahrain, quando i punti – e i discorsi – ripartiranno da zero. Appuntamento il 2 marzo prossimo, fra poco meno di tre settimane.

Aggiornato il 13 febbraio 2024 alle ore 05:29:16