Champions League femminile, tutte le partite su Dazn

La Uefa Women’s Champions League, massima competizione calcistica di categoria, sta diventando velocemente uno degli appuntamenti più apprezzati dai tifosi di tutto il mondo. Dopo il grande successo della scorsa edizione, l’emittente streaming Dazn ha deciso di trasmettere tutte e 61 le partite della Uwcl sulla sua applicazione. Nella stagione 2022/2023, la Coppa dei Campioni femminile ha totalizzato 55,2 milioni di visualizzazioni sul canale YouTube ufficiale, venendo trasmessa in oltre 230 territori e facendo registrare un aumento delle view del 19 per cento rispetto all’edizione 2021/2022. Inoltre, la finale vinta dal Barcellona sul Wolfsburg – che si è potuta vedere su Dazn, in chiaro e su YouTube – ha tenuto incollati allo schermo 5,1 milioni di spettatori in diretta, un aumento del 40 per cento rispetto alla scorsa stagione. Anche quest’anno, la crème de la crème del calcio femminile (con squadre del calibro di Barcellona, Chelsea, Bayern Monaco, Olympique Lyonnais, Real Madrid, Paris Saint-Germain e Roma) si batterà fino all’ultimo respiro per sollevare il trofeo più ambito al mondo.

Questo sarà l’anno del grande balzo in avanti, con tutte le partite della Uwcl in diretta su Dazn. E per far conoscere al grande pubblico le squadre in competizione tra loro, la fase a gironi della Coppa verrà trasmessa gratis sul canale YouTube Women’s Football della piattaforma di streaming. Hannah Brown, l’amministratrice delegata della sezione sport femminili di Dazn, ha ricordato l’importanza di questa crescita. “La Coppa del Mondo femminile di quest’estate ha catturato l’attenzione e l’immaginazione di milioni di persone in tutto il mondo” ha esordito la dirigente. “Per Dazn – ha continuato Brown – il calcio femminile rappresenta un’opportunità di crescita unica, e acquisendone i diritti per quattro anni, dal 2021 al 2025, ha dato prova della propria leadership: stiamo lavorando alla creazione di un progetto unico dedicato al calcio femminile a livello globale che possa dare visibilità ai migliori club del mondo e coinvolgere un pubblico internazionale attraverso la nostra piattaforma e i nostri canali”.

Aggiornato il 14 novembre 2023 alle ore 16:40