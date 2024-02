Salvini: “Quanto fa paura Vannacci?”

“Un’inchiesta al giorno, siamo al ridicolo. Quanta paura fa il generale? Viva la libertà di pensiero e di parola, viva le Forze armate e le Forze dell’ordine, viva uomini e donne che ogni giorno difendono l’onore, la libertà e la sicurezza degli italiani”. Questo il giudizio – su X – di Matteo Salvini, vicepremier e leader leghista, nel commentare la sospensione dall’incarico del generale Roberto Vannacci. Una sospensione dall’impiego che sarà di 11 mesi e che è legata al procedimento disciplinare avviato dal Ministero della Difesa dopo la pubblicazione del libro Il mondo al contrario.

Come ha reso noto all’Adnkronos il difensore dell’ufficiale, Giorgio Carta, la sanzione “stigmatizza le circostanze della pubblicazione del libro Il mondo al contrario che avrebbe asseritamente denotato carenza del senso di responsabilità e determinato una lesione al principio di neutralità/terzietà della Forza Armata, compromettendo il prestigio e la reputazione dell’Amministrazione di appartenenza e ingenerando possibili effetti emulativi dirompenti e divisivi nell’ambito della compagine militare”. Il legale annuncia che sarà presentato ricorso “al Tar Lazio”, con richiesta di sospensiva.

Vannacci, interpellato dall’Ansa, ha osservato: “In undici mesi c’è il tempo per riflettere su tante cose e anche su quella dell’invito alla candidatura offerto dalla Lega che, l’ho già detto, sto valutando. Ma al momento non sciolgo la riserva”. In riferimento al procedimento disciplinare, il generale ha indicato: “Continuerò ad andare avanti e a rivendicare la libertà di espressione”.

Aggiornato il 28 febbraio 2024 alle ore 16:53