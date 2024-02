Milleproroghe, ecco le norme più rilevanti

Con 174 voti favorevoli e 111 contrari, la Camera ieri ha approvato la questione di fiducia posta dal Governo sul Decreto Milleproroghe. Il provvedimento di legge annuale proroga termini e misure spesso rimaste fuori dalla Legge di Bilancio. Il via libera al taglio dell’Irpef agricola, la possibilità per i medici di rimanere in corsia fino a 72 anni, lo scudo penale per tutto il 2024 per il personale sanitario e quello erariale per gli amministratori pubblici. E poi la riapertura fino al 15 marzo dei tempi per pagare la rottamazione quater. Sono solo alcune delle norme più rilevanti contenute all’interno del decreto.

Taglio dell’Irpef agricola

Prevede l’esenzione dall’Irpef per i redditi agricoli e dominicali fino a 10mila euro e uno “sconto” del 50 per cento su quelli tra 10mila e 15mila euro. L’emendamento del Governo a sostegno degli agricoltori, ha sottolineato nei giorni scorsi la premier Giorgia Meloni, “è stato proposto su mio preciso indirizzo”.

Posticipo pensionamento medici

Le aziende del Servizio sanitario nazionale potranno tenere in servizio i dirigenti medici (su base volontaria), fino al 31 dicembre, oltre l’età pensionabile. Un provvedimento pensato per fronteggiare la grave carenza di personale.

Rinvio multe ai No vax

Sospensione delle multe per chi ha violato l’obbligo di vaccinazione per il Covid-19. L’emendamento è opera della Lega.

Rottamazione cartelle

Disco verde anche all’emendamento sulla rottamazione quater. I contribuenti che non hanno versato la prima e la seconda rata delle cartelle esattoriali che scadevano il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 potranno versare gli importi entro il 15 marzo 2024 senza perdere i benefici della definizione agevolata. Anche il termine per il versamento della terza rata viene fatto slittare al 15 marzo 2024 (dal 28 febbraio). Prorogate anche le agevolazioni e le semplificazioni fiscali per il terzo settore.

Scudo erariale

Proroga di sei mesi anche dello scudo erariale che solleva gli amministratori pubblici da responsabilità contabili in caso di colpa grave.

Tariffe autostradali

Differito al 30 marzo 2024 il termine per la presentazione da parte delle società concessionarie autostradali per le quali è intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale, delle proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari.

Mutui under 36

Le agevolazioni per i mutui sulla prima casa in favore degli under 36 con Isee fino a 40mila euro si applicano anche quando al 31 dicembre 2023 sia stato solo registrato il contratto preliminare, purché il rogito venga formalizzato entro il 31 dicembre 2024.

Teaser nei piccoli Comuni

Fino a fine 2024 tutti i Comuni, non più solo i capoluoghi o quelli con popolazione sopra i 20mila abitanti, potranno dotare la Polizia municipale del teaser.

Aggiornato il 20 febbraio 2024 alle ore 04:37:23