Sciopero generale: la posizione di Uil Rua (Video)

Il precetto del ministro dei Trasporti e le contestazioni della Commissione di Garanzia non fermano Cgil e Uil che da oggi inaugurano il primo degli scioperi generali contro la Legge di bilancio. A Roma, piazza del Popolo si colora di rosso e blu con le bandiere dei due sindacati che scendono in piazza per difendere lavoratori, giovani e pensionati.

Abbiamo ascoltato la posizione di Uil Rua, con le dichiarazioni del segretario generale Attilio Bombardieri che ribadisce come il Governo stia danneggiando i nostri pensionati, come abbia peggiorato l’opzione donna ma soprattutto come, nel settore della ricerca, le pensioni subiranno un calo di 4/7mila euro all’anno.

“Questo non è più accettabile – dichiara Bombardieri – e oggi questa piazza dimostra la nostra forza, la volontà del popolo e dei cittadini di rivendicare i propri diritti”.

Aggiornato il 17 novembre 2023 alle ore 04:04:40