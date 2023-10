Pli Sardegna, Gibillini nuovo coordinatore del Sulcis-Iglesiente

Roberto Gibillini, già assessore alle Politiche sociali del Comune di Carbonia, di cui è stato anche consigliere comunale, è il nuovo coordinatore provinciale del Sulcis-Iglesiente del Partito liberale italiano. “Voglio portare al centro del programma regionale del Partito liberale i temi dell’autonomia e della sanità del territorio”, ha dichiarato Gibillini.

“Sono orgoglioso che Roberto Gibillini abbia deciso di mettere a disposizione del territorio la sua grande esperienza politica, amministrativa e professionale nel campo sanitario. Grazie a Roberto, il Pli compie un passo in avanti molto importante per la costruzione del partito in Sardegna”, ha affermato il segretario nazionale del Pli, Roberto Sorcinelli.

