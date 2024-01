Esclusive Playstation 2024: da Final Fantasy a Silent Hill 2

Playstation prevede un 2024 ricco di titoli in esclusiva. Siamo da poco entrati nel nuovo anno, e per il marchio di proprietà della Sony questi saranno 12 mesi importanti, tra nuovi titoli in esclusiva, ritorni in grande stile e sequel attesissimi. Tra i videogiochi in programma spiccano Final Fantasy VII Rebirth, Helldivers 2, Silent Hill 2 Remake, Rise of the Ronin e Stellar Blade. Non male, visto che i fan di questi titoli già non sono più nella pelle. E poi, nel corso dell’anno verranno sicuramente annunciate altre produzioni, anche riguardanti il visore per la Playstation (Psvr2) e i giochi compatibili. Per gli appassionati e tutti coloro che sono rimasti fedeli alla console di Sony per oltre 25 anni, si prospetta un anno fantastico. Soprattutto dopo le varie vicissitudini del periodo Covid.

Rientrano tra le esclusive Sony sia i capitoli sviluppati dagli studi interni di Playstation sia quelli temporali da studi di terze parti. Questi vengono chiamati dall’azienda statunitense Playstation Studios. Questi sono, ad oggi, 16 e sono specializzati in generi di videogiochi diversi. Negli ultimi anni, la Sony ne ha inglobati tre: Insomniac Games, Bluepoint Games e Housemarque. Per non parlare della collaborazione tra Playstation e diversi studios giapponesi, che si occupano di capitoli importantissimi per il benessere della console come GhostWire: Tokyo, Deathloop, Final Fantasy XVI, Persona 5 e tanti altri.

Ecco quali sono, finora, i videogiochi in esclusiva per Playstation che usciranno nel 2024: Baby Steps (esclusiva console), Concord (esclusiva console), DS2 (titolo provvisorio del seguito di Death Stranding), Final Fantasy VII Rebirth (esclusiva console temporale), Fairgame$ (esclusiva console), Helldivers 2 (esclusiva console), Little Devil Inside (esclusiva console temporale), Marvel’s Wolverine, Phantom Blade Zero, Rise of the Ronin (esclusiva console), Silent Hill 2 Remake (esclusiva console temporale), Stellar Blade (esclusiva console).

Aggiornato il 09 gennaio 2024 alle ore 01:12:47