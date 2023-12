La Rockstar svela Gta VI

Se prometto poi mantengo. Lo cantava Ambra nel 1994 e oggi la Rockstar Games, che probabilmente non ha mai sentito T’appartengo dell’attrice e cantante italiana, non è venuta meno di ciò che aveva assicurato ai fan di tutto il mondo. La casa di produzione di videogiochi statunitense ha pubblicato sul suo canale YouTube il primo trailer dell’attesissimo nuovo capitolo della saga di Grand Theft Auto. In realtà, il lancio di Gta VI – è stato confermato come titolo ufficiale della prossima fatica della Rockstar – era atteso per le tre del pomeriggio, ma come spesso accade il videoclip è stato diffuso in rete dai leaker, e quindi la casa madre del videogame ha anticipato l’uscita ufficiale del trailer di Grand Theft Auto.

Non sono mancate le proteste degli sviluppatori, che non sono stati informati del repentino cambio di programma. Su X diversi addetti ai lavori della Rockstar si sono lamentati, primo fra tutti Javier Altman, il senior gameplay animator dello studio. Quello che doveva essere un giorno di festa si è tramutato in una delusione per coloro che speravano “di guardarlo per la prima volta domani insieme ai miei colleghi e collaboratori”, ha scritto Altman dopo il leak del trailer su quello che fu Twitter. Lo sviluppatore però, ha anche commentato con gioia uno degli avvenimenti più importanti della sua carriera professionale: “Sto letteralmente piangendo lacrime di gioia di fronte alla reazione generale. Non riesco a credere di far parte di tutto questo”, ha concluso il gameplay animator.

Il primo assaggio del mondo di Gta VI non ha deluso le aspettative, anche se ci ha semplicemente mostrato tutto ciò che ci aspettavamo. La protagonista, Lucia, e il coprotagonista Jason (nome non confermato, ma figlio di un leak di qualche mese fa) si avvicenderanno in una campagna stile Bonny e Clyde. Tutto ciò, accadrà nella fittizia Vice City e dintorni – ispirata pesantemente a Miami – e le dinamiche di gioco, così come la grafica, sembrerebbero la versione 2.0 di quelle dell’ultimo grande successo della Rockstar, ovvero Red Dead Redemption 2. Grand Theft Auto VI uscirà nel 2025 per le console next gen, mentre la versione per Pc non è stata ancora annunciata. Al momento, i fan di tutto il mondo si devono far bastare un minuto e mezzo di videoclip, una piccolissima anteprima di quello che potrà essere il prossimo capitolo della saga di videogiochi più famosa al mondo. Ma l’hype è già alle stelle.

Aggiornato il 05 dicembre 2023 alle ore 05:48:09