La minaccia di Hamas in Europa

Un giro infernale che passa per Germania, Olanda e Danimarca. La minaccia di Hamas piomba in Europa. Nelle ore scorse sono stati arrestati dei soggetti: il sospetto è che stessero pianificando degli attacchi a istituzioni ebraiche.

Ma andiamo con ordine. Tre persone, presumibilmente appartenenti alla fazione palestinese, sono stati arrestati. Le indagini del caso sono state affidate alla Procura federale tedesca. Secondo una prima ricostruzione, stavano recuperando armi da un deposito sotterraneo per portarle a Berlino. Armi che dovevano essere pronte, a detta della Procura, per “potenziali attacchi terroristici contro istituzioni ebraiche in Europa”.

Ma non è finita qui. Altri tre arresti sono stati registrati in Danimarca e uno in Olanda, all’interno di un’operazione congiunta tra la polizia danese e quella olandese. In questo frangente, l’ipotesi degli investigatori è che i sospettati stessero allestendo un attacco terroristico nello Stato danese. Gli arresti in Danimarca di persone “legate all’organizzazione terroristica Hamas” hanno permesso di sventare un attentato che essi avrebbero potuto compiere in Europa contro persone innocenti. Questa la posizione dl Mossad, che insiste: “Hamas cerca di estendere le proprie capacità operative nel mondo ed in Europa in particolare, nell’intento di colpire obiettivi israeliani, ebraici ed occidentali”.

Insomma, è necessario mantenere alta la guardia. Come già detto, peraltro, da Souad Sbai: “Il terrorismo di matrice islamista jihadista rappresenta una minaccia significativa per la sicurezza delle popolazioni in tutto il mondo. Come dimostrano i recenti anni, l’Unione europea ha subito numerosi attacchi terroristici, con alcuni Paesi più colpiti di altri sull’influenza dell’espansione del fenomeno dello Stato Islamico e dell’attenzione mediatica sul numero di attacchi, riscontrato con massima espansione dal 2014 a tutt’oggi”.

Aggiornato il 15 dicembre 2023 alle ore 05:32:34