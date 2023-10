“Ultima giornata”: Montespaccato Calcio, una storia di quartiere

Una storia vera. Una storia di quartiere e di sport. La storia della squadra Under 19 del Montespaccato Calcio. Questa è Ultima Giornata, il docufilm realizzato dall’Azienda pubblica di servizi alla persona Asilo Savoia, con la collaborazione di Artix e Sportmemor. La regia è di Marco Panella. Uno spaccato dedicato alla vita quotidiana di un gruppo di ragazzi della squadra giovanile – e delle relative famiglie – della società della popolare borgata romana. Nel mezzo una realtà che vuol essere un volano per il recupero della legalità nel quartiere. Oggi l’anteprima – alle 18 – nella Sala Caduti di Nassiryah del Senato della Repubblica, grazie all’iniziativa dell’onorevole Alessandro Battilocchio, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle periferie.

Il viaggio si snoda in una settimana, dall’allenamento di lunedì 17 sino alla partita di sabato 22 aprile, l’ultima giornata dello scorso campionato, quando la squadra disputa la gara in trasferta sul campo del Tivoli Calcio. A parlare sono i ragazzi, gli allenatori, i dirigenti, i familiari, i tifosi. Ognuno è protagonista a modo suo. “Attraverso il docufilm Ultima giornata – afferma il presidente di Asilo Savoia, Massimiliano Monnanni – vogliamo trasmettere alle giovani generazioni lo spirito di appartenenza e di crescita sana e responsabile che può venire dallo sport di squadra, se praticato in coerenza con i principi e i valori che ne costituiscono l’essenza. Un vero e proprio anticorpo sociale – insiste – che deve pervadere le nostre periferie, riconnettendo i legami tra istituzioni di prossimità, terzo settore e realtà territoriali per prevenire le forme di esclusione ed evitare lo sconfinamento nella devianza e nell’illegalità. Per queste ragioni veicoleremo in quanti più luoghi e contesti possibili, a partire dalle scuole, il docufilm, unendolo ad incontri esperenziali e formativi che vedranno protagonisti gli stessi ragazzi di cui si narrano le storie personali e sportive”.

Marco Panella, direttore editoriale di Sportmemory e autore del docufilm, sottolinea: “Ultima giornata è narrazione viva e pulsante, neorealista nella sua voluta assenza di filtri, esperimento narrativo corale dove ognuno dei ragazzi, degli allenatori e dei dirigenti della società è stato protagonista di se stesso. Abbiamo vissuto per una settimana con i ragazzi dell’Under 19 del Montespaccato Calcio, abbiamo parlato con i genitori che li seguono al campo e con quelli che li aspettano a casa, siamo entrati nelle loro vite, abbiamo viaggiato in pullman per andare incontro e tornare indietro insieme da quell’ultima giornata di campionato. Abbiamo visto visi aperti nei sorrisi e nella spavalderia dei vent’anni rabbuiarsi poi nelle delusioni di un’attesa mancata. Abbiamo tutti imparato qualcosa. Noi, dietro la camera; loro, per la prima volta, protagonisti assoluti davanti. Abbiamo imparato – termina – che nella vita, come nella grammatica, c’è sempre un punto a capo. Un punto a capo che serve per iniziare un nuovo periodo, un nuovo paragrafo, un nuovo capitolo o un nuovo libro. Proprio come una giornata. Proprio come un’Ultima giornata. Ora la sfida da vincere è quella di dare alla storia del Montespaccato Calcio la massima diffusione, così che tutti possano trarne esempio e auspicio. Presenteremo il docufilm ai festival, lo offriremo alle piattaforme per la messa in onda e siamo disponibili da subito per affiancarne la proiezione nelle scuole e nelle università. Ultima giornata inizia adesso”.

