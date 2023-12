Il Sindacato italiano per i diritti degli invalidi (Sidi) ha organizzato, in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, ieri presso la sede dell’associazione di categoria, un convegno intitolato “Disagio sociale: dal Bullismo al Codice rosso”. Sono intervenuti in molti tra cui il presidente del sindacato, Roberto Giuliano, che ha sottolineato come la disabilità non è relegata puramente a una questione fisica ma anche cognitiva.

“Certi fenomeni dipendono dai problemi cognitivi che i ragazzi vivono all’interno delle famiglie e lo sviluppo di alcuni drammi può arrivare anche ad atti violenti – afferma Roberto Giuliano – come associazione di disabili contrastiamo molti casi di bullismo, ma nello stesso tempo consideriamo il bullo vittima stessa, perché dietro c’è sempre un ragazzo che va aiutato a capire la sensibilità del dolore che può provocare con le sue azioni”.

Sono intervenuti anche Nicola Franco, presidente del VI Municipio; Carmelo Mandalari, coordinatore dell’Osservatorio sul bullismo e il disagio giovanile del Creg; Romano Amato, Politiche sociali VI Municipio; la professoressa Rosaria Alvaro, prorettore all’innovazione sociale dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata; Luca Gaspari, ricercatore dell’Università di Roma-Tor Vergata; Maura Ianni, docente di Psicologia generale presso l’Università di Tor Vergata; Daniela Pavoncello, psicologa e ricercatrice dell’Inapp e Marco Bartorelli di Konsumer italia.

Aggiornato il 21 dicembre 2023 alle ore 04:58:27