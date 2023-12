Il 5 dicembre 2023 il Senato ha dato il via libera al testo, già approvato dalla Camera, che tutela gli ex pazienti oncologici dalle discriminazioni legate alla malattia e l’oblio oncologico è diventato legge. Il professor Francesco Riva, presidente della giunta del regolamento del Cnel, per L’Opinione spiega quanto sia fondamentale questo traguardo che riguarda oltre tre milioni di persone. E ci tiene a sottolineare come questa legge sia stata approvata all’unanimità in una sorta di pace sociale tra le opposizioni politiche. Grazie all’oblio oncologico i pazienti non saranno più costretti a dichiarare i loro trascorsi oncologici e questo significa non avere più problemi per accedere ad un mutuo o ad un prestito, per la stipulazione di un’assicurazione, la possibilità di partecipare a un concorso pubblico o privato, o a una domanda di adozione.

Prossima sfida: la carne sintetica. “Si parla tanto di green – dichiara Riva – eppure con la carne sintetica di svuoterebbero le nostre campagne dai contadini. In Europa e in particolare l’Italia ci sono i migliori allevamenti ed andare a imporre la carne sintetica per interessi economici non mi sembra corretto. Dobbiamo agevolare le nostre attività agricole, non contrastarle”.

Aggiornato il 15 dicembre 2023 alle ore 07:55:18