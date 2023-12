Torna sulla Rai la Maratona Telethon, giunta alla trentaquattresima edizione. Per una settimana, l’emittente pubblica dedicherà programmi in cui ci sarà spazio per la solidarietà, con tanti appuntamenti per sostenere la ricerca scientifica che si occupa delle malattie genetiche rare.

Luca Cordero di Montezemolo, presidente della Fondazione Telethon, per L’Opinione delle Libertà dichiara: “Senza investimenti in ricerca non c’è futuro”.

