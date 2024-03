Il campo largo fa acqua

Sarà che Elly Schlein intenda andare avanti per la sua strada. Sarà che il voto regionale non abbia un peso specifico a livello nazionale (cosa, peraltro, che vale anche per l’esito elettorale della Sardegna). Resta il fatto che il campo largo, con la vittoria in Abruzzo del meloniano di ferro, Marco Marsilio, offre lo spunto per le crepe che si sono aperte nel campo largo. A preoccupare, sponda Partito democratico, è che il Movimento cinque stelle possa prendere le distanze dal progetto. Anche perché sono proprio i pentastellati a uscire con le ossa rotte: peggior risultato di sempre in Abruzzo, con un ridimensionamento di consensi.

Il senatore dem, Alessandro Alfieri, sui social dice che c’è un Pd “che non può pensarsi autosufficiente ma è senza dubbio il baricentro di qualsiasi alternativa”. E che, allo stesso tempo, la strada è ancora lunga. Ma anche lastricata, verrebbe da aggiungere. Soprattutto se pensiamo a quel lavoro paziente, citato dallo stesso Alfieri, dove far confluire sia in Parlamento che sui territori una comunione di intenti di coloro che intendono creare un’alternativa alla squadra di Giorgia Meloni.

Tra dire e il fare, però, c’è di mezzo il mare. Che è decisamente agitato. La prossima tappa è la Basilicata: qui, secondo i rumors, un’intesa Pd-M5s può essere limata, a patto che il candidato sia di nomina grillina. Questa potrebbe essere un’altra grana dialettica. E non solo. Ancora Alfieri, su Huffington Post, specifica il concetto: “Non ci sono alternative alla costruzione di un centrosinistra largo. Ma il Movimento cinque stelle deve riconoscere la funzione guida del Pd nella coalizione. Schlein metta in campo subito le candidature per le europee. E discutiamo insieme sulla sua candidatura”. Qui, infatti, si apre l’altro punto: la corsa di Schlein alle Europee. Nel partito c’è chi fa notare come, ancora, non ci siano candidature decise. Tante incognite, con al centro lo stesso tema: un’alleanza ritenuta obbligata ma con pochi sbocchi.

Aggiornato il 12 marzo 2024 alle ore 16:44