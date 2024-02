La pensionata a Schlein: “Vada a lavorare”

“Vada a lavorare”. Non si sa se la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, seguirà il consiglio della pensionata con cui ieri, al mercato rionale di Quirra, a Cagliari, ha avuto un veloce scambio dialettico. La donna, dopo essersi fatta largo tra i cronisti, si è presentata davanti a Schlein. E le ha detto: “Ma vada a lavorare come ho lavorato io, 25 anni, in una impresa di pulizia per 500 euro al mese. È una vergogna. Ma vada, vada”. L’esponente dem ha risposto “ha ragione”. Però non ha potuto far altro che incassare la contestazione.

Schlein, in terra sarda, ha spiegato che il partito è unito intorno alla candidata, Alessandra Todde. E ha sottolineato: “Abbiamo costruito un programma comune. Il lavoro di qualità, la sanità, l’energia, i trasporti che mancano in questa regione, la continuità territoriale, la questione di come mettiamo in campo politiche industriali perché c'è bisogno di far ripartire il lavoro qui in Sardegna”.

Intanto, in tema di lavoro, un suggerimento l’ha dato quella pensionata, che fa parte del Paese reale. Senza troppi giri di parole e senza fronzoli.

Aggiornato il 22 febbraio 2024 alle ore 01:54:52