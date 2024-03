Se il passaporto si richiede (e si rinnova) alle Poste

Un anno fa scrivevamo del calvario vissuto per l’attesa del passaporto, sia che fosse nuovo sia che si trattasse di un rinnovo. Nel febbraio del 2023, infatti, in diverse province i primi appuntamenti risultavano disponibili a distanze di tempo fino agli otto mesi. Il Governo, così, ha deciso di correre ai ripari con il progetto Polis. La finalità è richiedere il rilascio del documento negli uffici postali dei Comuni con meno di 15mila abitanti. La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha rimarcato il lavoro di squadra del suo Dicastero, del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi e di Poste Italiane. “Una risposta – ha sottolineato – che testimonia, ancora una volta, la capacità del Governo Meloni di intervenire in modo pragmatico con soluzioni strutturali e durature nel tempo a favore degli italiani”.

Sulla questione dei passaporti, ha osservato Piantedosi, “stiamo subendo comprensibili e ragionevoli critiche ma stiamo facendo un grande sforzo e nel 2023 sono stati rilasciati oltre 2.700.000 passaporti, un milione in più rispetto al trend consolidato degli anni precedenti. Ancora non basta – ha ammesso – ma con il progetto Polis comincia un processo virtuoso che progressivamente interesserà un quarto della popolazione italiana”. Secondo il ministro “è un progetto importante, che cade in un momento di grande sofferenza del Viminale nel gestire la missione del rilascio dei passaporti, conseguenza anche del fatto che c’è stata un’esplosione del fabbisogno dopo la pandemia e la Brexit”.

Aggiornato il 01 marzo 2024 alle ore 13:47