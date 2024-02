Insulti di De Luca a Meloni, Schlein fa finta di niente

Una figuretta da operetta. Poteva mettere il campo il suo proverbiale femminismo. Invece niente. Elly Schlein non ce l’ha fatta a esprimere solidarietà a Giorgia Meloni, dopo gli insulti che il governatore campano, Vincenzo De Luca, ha rivolto alla premier: “Ma è tollerabile questo atteggiamento così? Ci sono centinaia di sindaci, che stanno qua, che non hanno i soldi per l’ordinaria amministrazione. Lavora? Ma lavora tu, stxxxza”. Parole, queste, catturate dai giornalisti in Transatlantico (il video in onda su La7, nel corso della trasmissione Tagadà) mentre i cronisti chiedevano a De Luca un commento circa quanto sostenuto da Meloni, che dalla Calabria gli aveva fatto notare: “Se si lavorasse invece di fare le manifestazioni, si potrebbe ottenere qualche risultato in più”.

Insomma, come detto, Schlein poteva permettersi il lusso di infliggere una stoccata a De Luca, visto che tra i due non corre buon sangue (basti ricordare che la segretaria dem, appena eletta, commissariò il Partito democratico campano). Alla fine, però, ha deciso di non decidere. Così, mentre si trovava in provincia di Chieti, a Vasto, per supportare la candidatura di Luciano D’Amico a presidente della Regione in vista delle elezioni del 10 marzo, alla domanda dei giornalisti su una sua posizione in merito a quanto detto da De Luca su Meloni, Schlein ha glissato: “Grazie ho già risposto sull’autonomia differenziata”. Cioè, non ha detto nulla. Nemmeno ha sfoggiato la più classica delle supercazzole.

La senatrice di Fratelli d’Italia, Domenica Spinelli, a sua volta ha osservato: “Elly Schlein dimostra che non basta essere segretario nazionale di un importante partito per conoscere e osservare le regole basilari del confronto politico in un contesto di democrazia. Sempre pronta a rivolgere accuse agli avversari del centrodestra, pur attaccandosi talvolta a polemiche strumentali, stavolta, sollecitata esplicitamente dalla domanda di un giornalista sull’ignobile insulto di Vincenzo De Luca al presidente Meloni, mette la testa sotto la sabbia e non risponde. Evidentemente – ha proseguito – la cafonaggine di De Luca la mette in imbarazzo. La smetta allora di accusare gli altri, il Pd i problemi di impresentabilità ce li ha al proprio interno”.

Aggiornato il 19 febbraio 2024 alle ore 02:07:07