Le strategie del Pd a quattro stelle

Chissà se chiederanno aiuto a Sant’Ubaldo, patrono di Gubbio. I parlamentari del Partito democratico, giovedì 18 e venerdì 19 gennaio si ritroveranno nella cittadina eugubina. Saranno due giornate di approfondimento circa l’agenda politica dei prossimi mesi, con un occhio attento alle Europee. E come location viene scelta mica una struttura con pochi fronzoli, bensì un hotel a quattro stelle. Dove Forza Italia, ai tempi di Silvio Berlusconi, ospitava la scuola politica.

Un conclave a porte chiuse in uno spazio che di suo offre, tra le altre cose, percorsi dedicati al benessere, all’estetica, alla forma e all’attività fisica “che si fondono in un’unica e suggestiva atmosfera”. Insomma, discernere sulle prossime alleanze e sul salario minimo in questo contesto di relax ha un certo perché.

Sono lontani i tempi di Contessa, dei compagni, dei campi, delle officine, di occupazioni. Se fuori il vento fischia più forte, non c’è problema: si chiude la finestra, si tappano le orecchie e si pensa ad altro, magari con la “detossinazione di corpo e mente, per ritrovare la forma migliore”. Sant’Ubaldo capirà. Anche perché dipanare la matassa degli argomenti sul tavolo, dal giovedì al venerdì, necessita di un miracolo.

Aggiornato il 12 gennaio 2024 alle ore 04:01:36