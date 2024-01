L’Europa secondo Salvini

L’attività svolta finora, fare il punto di inizio anno sui lavori. E, ovviamente, un occhio alla campagna per le Regionali e le Europee. Matteo Salvini, leader della Lega, incontra alla Camera i parlamentari del Carroccio. Il vicepremier, come rende noto il partito, osserva: “Siamo determinati a sostenere il centrodestra unito anche in Europa, senza i socialisti. Significa che su alcuni temi come eliminazione totale dei motori tradizionali, immigrazione o cibo sintetico ci sarebbe una maggioranza compatta e alternativa. Abbiamo un’idea d’Europa molto chiara”. Per lunedì è previsto a Milano un consiglio federale della Lega.

“È stata una riunione in previsione delle elezioni europee per organizzarci e caricarci al meglio”: così il capogruppo leghista al Senato, Massimiliano Romeo. Mentre sul generale Roberto Vannacci tra i prossimi candidati della Lega alle Europee “si è espresso Matteo Salvini. Le liste verranno decise in sede di Direttivo federale. Non mi esprimo direttamente su questo. Spero sempre che le liste della Lega siano sempre fatte di uomini e di donne che hanno la voglia e la determinazione di cambiare e poi spero anche di quei valori per rappresentare soprattutto le persone, le famiglie e la voglia di portare all’attenzione il tema sociale che per me è fondamentale. Sicuramente ne discuteremo”. Così la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, nel corso della trasmissione Ping pong, su Rai Radio 1.

E il diretto interessato, ossia Vannacci, cosa dice? “Candidarmi con la Lega? Con Salvini non ci sentiamo, ci siamo incontrati casualmente un paio di volte. Lo ringrazio per la sua apertura, perché vuol dire che riconosce in me alcune capacità – rivela a Ztl su Giornale Radio – io continuo a fare il soldato, valuterò con attenzione la proposta che mi è stata fatta senza precludermi qualsiasi attività che possa fare in futuro. Non sarei il primo militare a candidarsi alle elezioni politiche in Italia, è già successo sia a sinistra che a destra che al centro. È una cosa costituzionalmente garantita”. E in merito all’interrogazione parlamentare sul suo tour per la presentazione del libro, il militare ha osservato: “La mia è attività culturale e letteraria, non è un’attività politica, né per i temi né per chi verrà ad assistere alle presentazioni”. E ha rivelato che, prossimamente, potrebbe uscire un suo secondo libro.

