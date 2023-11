Pli Sardegna: dibattito a Cagliari

Venerdì 10 novembre (alle 17,30) presso la sala conferenze “Giorgio Pisano” de L’Unione Sarda a Cagliari si terrà il dibattito organizzato dal coordinamento regionale Sardegna del Partito liberale italiano, dal titolo: Liberi di viaggiare – Sardegna senza confini – La proposta del Pli per una nuova continuità territoriale.

Il dibattito vedrà confrontarsi il segretario nazionale Pli, Roberto Sorcinelli; l’assessore ai Trasporti della Regione Sardegna, Antonio Moro; il segretario Pli città di Cagliari, Giampaolo Marchi; il responsabile regionale Economia Pli, Agostino Galizia; il coordinatore regionale organizzativo del Pli Mauro Massidda ed i tecnici Roberto Devoto (docente universitario di Ingegneria dei trasporti all’Università di Cagliari) e Sandro Usai (Founder di Ablativ).

Scopo del dibattito pubblico è quello di individuare la migliore soluzione – sotto il profilo tecnico e politico – per garantire la mobilità dei sardi da e per la penisola, garantendo al contempo il funzionamento del libero mercato che, attraverso il meccanismo virtuoso della concorrenza tra operatori, potrà assicurare prezzi accessibili anche ai passeggeri non residenti, con evidenti ricadute sul turismo e, in generale, sull’economia dell’Isola.

