No Ztl allargata: Nazione futura sostiene il referendum promosso dai Liberisti italiani

Il presidente di Liberisti italiani, Andrea Bernaudo, e il responsabile Giustizia del movimento, l’avvocato Alessandro Onofri, si sono recati ieri a Roma, presso la sede di Nazione futura, per raccogliere la firma di Francesco Giubilei, presidente di Nazione futura, sul referendum contro la Ztl allargata. “Firmo molto volentieri la proposta di referendum contro la Ztl allargata a tutta Roma – ha detto Giubilei – questa delibera va abolita, perché colpisce i cittadini più deboli e il tessuto produttivo della Capitale. È totalmente inapplicabile in una città come Roma, che ha il trasporto pubblico di linea tra i peggiori d’Europa”.

Molta soddisfazione da parte di Bernaudo per questa adesione: “Finalmente iniziano a emergere nel dibattito giovani molto promettenti come Francesco Giubilei, persone che ragionano, e non invasati con i secchi di vernice in mano. Sabato (domani, ndr) noi Liberisti italiani saremo in piazza Vittorio al corteo dei comitati civici per raccogliere le firme sul referendum contro questa delibera folle che paralizza la Capitale”.

Aggiornato il 20 ottobre 2023 alle ore 13:00