2023, il mercato dei Pc registra un calo

Il 2024 sarà l’anno della ripresa. Ma lo scorso anno il mercato globale dei computer, sia fissi che portatili, ha registrato un calo dell’8,8 per cento su base annua. Si tratta del dato peggiore da quando gli analisti di International Data Corporation seguono il settore. Per Idc però, ci sono molti fattori che fanno pensare ad una ripresa, tanto che l’ultimo trimestre dello scorso anno, da ottobre a dicembre, ha fatto registrare un aumento del 6,1 per cento delle spedizioni. Un’inversione di tendenza dopo quasi un anno e mezzo di continue flessioni, con il beneficio atteso dai nuovi modelli di computer con a bordo funzionalità di intelligenza artificiale. Durante il Mobile World Congress di Barcellona, decine di produttori, tra cui Asus, Acer, Dell e Lenovo, hanno preannunciato l’arrivo di una prossima generazione di Pc con l’Intelligenza artificiale, e Microsoft, che punta forte sull’intelligenza artificiale di Copilot, presenterà il 21 marzo i nuovi Surface, con un tasto dedicato proprio al chatbot. “Per gran parte del 2023, il mercato è stato limitato da tagli di budget e problemi di inventario” spiega Idc.

“La pandemia di Covid-19 ha inizialmente contribuito a stimolare la domanda, ma in seguito ha contribuito a un eccesso di spedizioni. La prima metà del 2023 ha quindi visto una forte contrazione dovuta alla debolezza della domanda e alle scorte invendute”. Nel merito dei singoli produttori, Dell rimane al primo posto in quanto a spedizioni, seguita da Hp e Lenovo. Con l’avvicinarsi della fine del supporto di Windows 10 da parte di Microsoft nel 2025, gli analisti si aspettano una spinta all’acquisto di nuovi Pc soprattutto da parte delle aziende. “L’espansione nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale in campo lavorativo farà il resto – concludono – con l’espansione a molti più casi d’uso e l’opportunità di sfruttare al meglio le possibilità offerte dall’Intelligenza artificiale”.

Aggiornato il 15 marzo 2024 alle ore 16:33