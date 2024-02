Innovazione e bellezza: i trend estetici che dominano

Il mondo dell’innovazione e della bellezza “tecnologica” sta conquistando sempre più uomini e donne, conquistando la loro attenzione non solo per motivi di pura bellezza, ma anche per i vantaggi psicologici nascosti. Pratiche di cura personale, che vanno dagli apparecchi dentali invisibili alla chirurgia non invasiva, si sono integrati saldamente nelle quotidiane abitudini di molte persone. In questo articolo esploreremo i trend estetici più in voga, in cui la ricerca di un’estetica raffinata si fonde con l’obiettivo di promuovere il benessere mentale.

Quali sono i trend estetici 2024?

Il primo trend estetico in voga nel 2023 e che si riconferma vincente anche nel 2024, è sicuramente quello che riguarda gli allineatori dentali. Già dagli anni passati la loro popolarità cresce costantemente, con un numero sempre più alto di persone, senza genere o età specifica, alla ricerca di soluzioni per ottenere un sorriso perfetto in modo discreto. Questa tendenza sottolinea l’importanza dell’estetica dentale e il desiderio di miglioramenti non invasivi.

Il secondo trend è l’adozione diffusa di trattamenti eco-sostenibili e prodotti cruelty-free, riflettendo una crescente sensibilità ambientale. D’altronde si sa, la bellezza viene curata con ancor più piacere se si rispetta il mondo che ci circonda. In questo caso potrebbe essere importante educarsi alla lettura degli Inci (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients).

Segue poi il trend della cosmesi tecnologica che si fa strada grazie a dispositivi intelligenti e app per monitorare e migliorare la salute della pelle. Una comodità per chi ama la bellezza ma nello stesso tempo preferisce soluzioni “smart” e dai risultati monitorabili.

Ultimo trend è quello della chirurgia estetica non invasiva, con procedure rapide e poco invasive sempre più richieste per mantenere un aspetto giovane e fresco. Ottimi esempi sono i fili di sutura Pdo per un effetto lifting non chirurgico e i trattamenti a base di laser, come il resurfacing frazionale, per migliorare la texture della pelle. Questi servizi offrono risultati visibili in breve tempo.

Trend di bellezza: a chi affidarsi?

Quando si parla di perseguire i trend di bellezza è bene rivolgersi solo a professionisti esperti. Solo dermatologi, chirurghi, medici estetici e dentisti possono garantire risultati certi circa i servizi elencati nel paragrafo precedente. La scelta di a chi affidarsi nella bellezza, inoltre, deve riflettere sempre una ricerca di autenticità e competenza. Recensioni online, raccomandazioni personali e la reputazione in rete del professionista scelto, giocano un ruolo significativo. Al contrario improvvisarsi esperti e agire in base a decisioni “fai da te” può portare a risultati indesiderati, oltre che al dispendio immotivato di ingenti somme di denaro. Troppo spesso, infatti, presi dalla voglia di cogliere promozioni a prezzi stracciati o dalla voglia di emulare amici e amiche, si percorrono strade sbagliate. Una dinamica nota a molti, basti pensare a quanti acquisti errati vengono fatti in periodi di saldi. Insomma, i trend del 2024 evidenziano un desiderio crescente di connettersi con professionisti della bellezza che incarnino l’innovazione e la sensibilità alle esigenze individuali. L’importante, però, è essere sempre vigili, scegliere con attenzione l’innovazione da testare e delegare ai più esperti le decisioni più importanti.

Aggiornato il 19 febbraio 2024 alle ore 10:56:51