Apple verso 500 milioni di multa

“Apple rischia una multa da 500 milioni di euro”. È quanto si legge sull’apertura dell’edizione europea del Financial Times. L’Antitrust dell’Unione europea sta per sanzionare la Mela con una multa record per il comparto delle “Big tech”. Le ragioni sono relative alle regole sulla concorrenza con i servizi di streaming musicale. Il Financial Times cita cinque fonti a conoscenza dell’indagine e afferma che l’annuncio dovrebbe arrivare all’inizio del prossimo mese. La Commissione europea ha indagato sull’ipotesi che Apple abbia bloccato le app dall’informare gli utenti dell’iPhone di alternative più economiche per accedere ad abbonamenti musicali al di fuori dell’App Store. L’indagine è partita su un reclamo di Spotify del 2019. “La Commissione – scrive ancora il quotidiano londinese citando fonti vicine al dossier – deciderà che le azioni di Apple sono illegali e vanno contro le regole del blocco che fanno rispettare la concorrenza nel mercato unico. Secondo quanto anticipato, Bruxelles dovrebbe accusare Apple di abusare della sua posizione di potere imponendo pratiche commerciali anticoncorrenziali ai rivali, definendo “condizioni commerciali sleali” quelle applicate dal gigante tecnologico. In taglio basso, il quotidiano economico-finanziario britannico scrive che “l’Fbi avverte che un malware spia cinese rappresenta una minaccia per le infrastrutture critiche negli Stati Uniti”.

Aggiornato il 19 febbraio 2024 alle ore 04:35:44