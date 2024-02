Google apre a Parigi un centro per l’intelligenza artificiale

Il colosso delle ricerche online riunirà più di 300 ricercatori e ingegneri per lo sviluppo dei suoi prodotti, YouTube e il browser Chrome. Google inaugura a Parigi il suo nuovo centro di ricerca e sviluppo sull’intelligenza artificiale, alla presenza del ceo Sundar Pichai e del ministro dell’Economia Bruno Le Maire. Google non è l’unico grande nome del settore tecnologico a investire nell’intelligenza artificiale a Parigi. Nel 2015 Facebook ha aperto qui il suo importante laboratorio Fair (Facebook artificial intelligence research), sotto l’impulso del ricercatore francese Yann Le Cun, esperto di Meta e pioniere dell’apprendimento automatico che ha fondato la moderna Intelligenza artificiale. È il primo di questo tipo al di fuori degli Stati Uniti. Anche la giapponese Fujitsu, la coreana Samsung e l’americana Ibm hanno aperto centri di ricerca nella capitale francese. Appena un mese fa Google ha licenziato di diverse centinaia di persone dal suo team di vendita di annunci globali, dopo che molte attività amministrative e creative sono state automatizzate con l’intelligenza artificiale. Un portavoce del gigante di Internet aveva detto “ogni anno, seguiamo un processo rigoroso per strutturare il nostro team in modo da fornire il miglior servizio ai nostri clienti Ads. Come parte di questo, alcune centinaia di posti di lavoro sono stati tagliati a livello globale”. Il gigante della ricerca online non aveva menzionato l’intelligenza artificiale generativa (produzione automatizzata di vari contenuti), che sta sconvolgendo molti settori, tra cui quello pubblicitario.

Aggiornato il 15 febbraio 2024 alle ore 04:42:07