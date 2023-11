Sam Altman passa a Microsoft

Sam Altman – co-fondatore di OpenAi, che si è presentato al Belpaese nella cornice dell’Italian Tech Week – dopo essere stato rimpiazzato dalla sua stessa startup con l’ex Ceo di Twitch Emmett Shear, guiderà il team di sviluppo di Intelligenza artificiale di Microsoft. Lo ha annunciato Satya Nadella, l’amministratore delegato della Big Tech di Bill Gates. Anche Greg Brockman, un importante membro del Consiglio d’amministrazione di OpenAi seguirà Altman nella sua nuova avventura, dopo che l’ex numero uno è stato estromesso dal Cda perché “non è stato costantemente sincero nelle sue comunicazioni con il Consiglio”. Gira voce che – come ha riportato il Financial Times – gli investitori avrebbero chiesto a gran voce un ritorno del Ceo alla guida della sua vecchia azienda, ma il manager sarebbe tornato sui suoi passi solamente attraverso le dimissioni dell’intero Consiglio d’amministrazione.

“Rimaniamo impegnati nella nostra partnership con OpenAi e abbiamo fiducia nella road map dei nostri prodotti, nella nostra capacità di continuare a innovare con tutto ciò che abbiamo annunciato a Microsoft Ignite e nel continuare a supportare i nostri clienti e partner”, ha esordito Nadella sul suo profilo X. “Non vediamo l’ora di conoscere Emmett Shear – ha proseguito l’amministratore delegato di Microsoft – e il nuovo gruppo dirigente di OpenAi e di lavorare con loro”. La nota del numero uno continua, presentando i due nuovi acquisti del team di ricerca sull’Intelligenza artificiale avanzata – ovvero Altman e Brockman – che “insieme ai colleghi, si uniranno a Microsoft per guidare” la compagnia verso il progresso. “Non vediamo l’ora di agire rapidamente per fornire loro le risorse necessarie per il loro successo”, ha chiosato nella sua nota Satya Nadella.

Il cambio di casacca del founder di OpenAi è, da una parte, un ottimo acquisto per la compagnia di Bill Gates, ma dall’altra rischia di incrinare per sempre il rapporto della startup di Intelligenza artificiale con i suoi investitori.

Aggiornato il 20 novembre 2023 alle ore 03:57:42