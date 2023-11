Rockstar Games ha confermato l’uscita del nuovo Gta

“Un messaggio dalla Rockstar Games”. Inizia così il comunicato dell’azienda produttrice di videogiochi che sviluppa da un quarto di secolo la serie videoludica più famosa al mondo. Due giorni fa la compagnia ha annunciato sul suo sito web ufficiale che a inizio dicembre verrà mostrato al mondo il primo trailer del prossimo Grand Theft Auto. “Nel 1998, Rockstar Games è stata fondata sull’idea che i videogiochi potrebbero diventare essenziali per la cultura come qualsiasi altra forma di intrattenimento, e speriamo di aver creato giochi che amate nei nostri sforzi per far parte di quell’evoluzione. Siamo molto entusiasti di farvi sapere che all’inizio di dicembre pubblicheremo il primo trailer” del prossimo Gta. Firmato: Sam Houser, il presidente dell’azienda statunitense.

Niente cartelloni pubblicitari, nessun inserto su YouTube, Instagram o Facebook. La Rockstar, con un semplice comunicato sul sito ufficiale, ha messo in fermento l’intera comunità dei videogiocatori, che aspettano notizie sul seguito di Grand Theft Auto V da più di 10 anni. A inizio dicembre, quando la compagnia americana compirà 25 anni, il mondo vedrà finalmente di che pasta sarà fatto il videogioco che – quasi sicuramente – cambierà ancora una volta il mercato e il modo di immaginare l’esperienza videoludica. Cosa che ormai accade dai fasti di Grand Theft Auto: San Andreas. Anche se l’attesa per Gta VI (si chiamerà davvero così?) ha alzato l’aspettativa alle stelle, è davvero difficile che i fan resteranno delusi dal primo trailer della Rockstar Games. La compagnia ha dedicato bellissime parole ai suoi sostenitori: “Grazie all’incredibile supporto dei nostri giocatori in tutto il mondo – recita la nota – abbiamo avuto l’opportunità di creare giochi di cui siamo veramente appassionati. Senza di voi, niente di tutto questo sarebbe possibile, e siamo grati a tutti per aver condiviso questo viaggio con noi”. Un viaggio che, a dirla tutta, deve ancora cominciare.

Aggiornato il 10 novembre 2023 alle ore 17:38