Manovre in Corea, alta tensione nel Pacifico

Manovre in Corea, sconfinamenti cinesi a Taiwan. Nel Pacifico si registra una tensione altissima. Si è assistito a uno sconfinamento senza precedenti di aerei militari cinesi nello stretto di Taiwan. Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha assistito a un’esercitazione militare nel corso della quale è stato testato un nuovo tipo di mezzo corazzato proprio mentre si stanno svolgendo le manovre congiunte che Corea del Sud e Stati Uniti organizzano nel sud della penisola. Ed è stato lo stesso Kim Jong-un a pilotare uno di questi mezzi, stando alle notizie e alle foto relative all’esercitazione pubblicate dall’agenzia statale Kcna. Nelle operazioni è stata impiegata la Divisione corazzata 105 che entrò a Seul durante la Guerra di Corea del 1950, e sempre il dittatore ha sottolineato il valore dell’unità che aveva occupato “la capitale nemica” in un altro apparente messaggio al Sud. Allo stesso modo, il leader nordcoreano aveva assistito a manovre della sua artiglieria con munizioni reali: in questo caso a partecipare erano state le forze di frontiera, quelle che Kim ha ricordato tenere Seul “sotto tiro”. Nelle stesse ore aerei militari cinesi per un totale di 18 velivoli hanno attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan. Si tratta del numero più alto fatto registrare in cinque mesi, secondo quanto informa il Ministero della Difesa di Taiwan. L’ultimo precedente risale al 2 novembre scorso, quando a sconfinare furono 20 caccia. La mediana rappresenta una frontiera di fatto sin qui sempre rispettata.

Aggiornato il 14 marzo 2024 alle ore 11:49