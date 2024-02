Le anime belle dell’Occidente

Credo che la tragica morte di Alexei Navalny, relegato e ucciso in Siberia da un regime liberticida facendo seguito a tutte le altre tragiche morti che hanno lastricato di terrore il percorso della Russia postsovietica, dovrebbe fare riflettere tutte le “anime belle” che, vivendo tranquillamente e comodamente al sicuro in una delle democrazie liberali dell’Occidente, non perdono occasione per denigrare il proprio Paese ed esaltare invece i regimi autocratici altrui.

Aggiornato il 16 febbraio 2024 alle ore 03:38:04