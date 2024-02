Sparatoria a Kansas City: una vittima, diversi feriti

I fan che scappano terrorizzati. Il caos. Una vittima e oltre venti feriti (tra cui dei bambini) da arma da fuoco. È questo il bilancio attuale della sparatoria a Kansas City, dove si stava svolgendo la parata per la vittoria dei Chiefs al Super Bowl. Tre le persone identificate e fermate. Ancora non sarebbe chiaro il movente. La persona deceduta è una donna, la dj Lisa Lopez.

“Ho il cuore spezzato per la tragedia accaduta. Il mio cuore è con tutti coloro che sono venuti a festeggiare con noi e sono rimasti colpiti. Kansas City, sei importantissima per me”: queste le parole dl giocatore di football americano, Travis Kelce, sul suo account X. Il presidente americano, Joe Biden, nel frattempo esorta il Congresso ad agire contro la violenza delle armi da fuoco. In una nota stampa diffusa dalla Casa Bianca, Biden sottolinea: “Prego per le persone uccise e ferite, affinché il nostro Paese trovi la determinazione per porre fine a questa insensata epidemia di violenza delle armi che ci sta dilaniando”. La sparatoria, in base alle prime ricostruzioni, sarebbe avvenuta non nel mezzo dei festeggiamenti ma nelle vicinanze di un garage.

Gli eventi accaduti, per Biden, “dovrebbero toccarci, scioccarci e spingerci ad agire”. Il presidente statunitense, tra l’altro, invita gli americani a “far sentire la propria voce al Congresso in modo da poter finalmente agire per vietare le armi d’assalto, limitare i caricatori ad alta capacità, rafforzare i controlli sui precedenti penali e tenere le armi fuori dalle mani di coloro che non hanno alcun diritto di possederle o maneggiarle”.

Aggiornato il 15 febbraio 2024 alle ore 10:17:43