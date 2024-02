Re Carlo ha un tumore, iniziate le cure per il sovrano d’Inghilterra

Il sovrano d’Inghilterra ha iniziato oggi le cure, lo ha annunciato Buckingham Palace in una nota ufficiale. A Re Carlo III è stato diagnosticato un tumore, a pochi giorni dal ricovero del monarca a causa di un intervento alla prostata. Il successore di Elisabetta II si trova attualmente a casa sua, a Londra, dove ha trascorso la notte dopo aver iniziato il trattamento per curare il cancro. I portavoce ufficiali di palazzo non hanno specificato che tipo di tumore abbia il Re, ma hanno escluso che la zona colpita sia la prostata, motivo per cui Carlo si trovava in ospedale.

“Durante il recente intervento ospedaliero del Re per un ingrossamento benigno della prostata, è emersa un’altra questione di preoccupazione. Successivi esami diagnostici hanno individuato una forma di cancro”, è stato spiegato nel comunicato della casa reale britannica. La nota ha aggiunto che “Sua Maestà ha iniziato oggi un programma di trattamenti regolari, durante il quale i medici gli hanno consigliato di rinviare i suoi impegni pubblici. Durante questo periodo, Sua Maestà continuerà a occuparsi degli affari statali e delle pratiche burocratiche ufficiali come di consueto”. Re Carlo ha mostrato la sua gratitudine all’équipe medica per il suo “rapido intervento”. Probabilmente il sovrano è stato fortunato a trovarsi già in ospedale per un altro motivo, situazione che ha agevolato la scoperta della malattia. Il monarca “rimane totalmente positivo riguardo al suo trattamento e non vede l’ora di tornare al pieno servizio pubblico il prima possibile. Sua Maestà ha scelto di condividere la sua diagnosi per prevenire speculazioni e nella speranza che possa aiutare la comprensione pubblica per tutti coloro che in tutto il mondo sono affetti da cancro”, ha concluso la nota di Buckingham Palace.

Inoltre, il principe William ha annunciato il ritorno all’attività pubblica, dopo che il figlio del Sovrano aveva parlato di una pausa dalla vita istituzionale per prendersi cura dei suoi tre figli George, Charlotte e Louis. Un ritorno nella Royal Family a sostegno della Regina Camilla, che assieme alla principessa Anna e al principe Edoardo è rimasta da sola a reggere gli impegni dei Windsor nelle ultime settimane. Tutto questo a confermare la situazione delicata a Buckingham Palace. Perfino il principe Harry farà ritorno a casa, mettendo da parte le frizioni con i suoi parenti. il figlio di Carlo è arrivato alla residenza reale con un convoglio di automobili, mentre la moglie Meghan Markle e i due figli sono rimasti a Montecito, in California.

Aggiornato il 06 febbraio 2024 alle ore 06:46:23