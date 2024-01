Lewandowski: “Trump batterà Biden”, Haley si faccia da parte

Per Corey Lewandowski , esiste solo un repubblicano che potrà mettere i bastoni fra le ruote a Joe Biden alle Elezioni presidenziali . E questo sarebbe proprio il suo cliente, Donald Trump . Il consigliere del tycoon ha le idee chiare quando dice che Nikki Haley ha virtualmente zero possibilità di battere l'ex presidente alle primarie del Grand old party . Nella seconda tornata elettorale, nello Stato del New Hampshire , Trump ha di nuovo trionfato con più del 50 per cento dei voti. Per Haley, la battaglia “è tutt'altro che conclusa”. Ma l'ex governatrice della Carolina del Sud “non ha più alcuna possibilità reale di ottenere la nomina repubblicana, ea novembre Donald Trump batterà Joe Biden spingendo gli elettori a votare in un referendum , dove dovranno scegliere tra i successi della sua amministrazione ei fallimenti di quella democratica”, ha spiegato Corey Lewandowski in un'intervista concessa a Paolo Mastrolilli, inviato di Repubblica .

Ma il messaggio più importante è arrivato agli Stati Uniti dopo le primarie nel piccolo Granite State , secondo il consigliere del tycoon , è il seguente: “Nonostante ci sia stata un' affluenza record alle urne di indipendenti , moderati e democratici , Trump ha vinto lo stesso con un margine in doppia cifra . Aveva già prevalso a valanga in Iowa , ha ottenuto un solido successo nel New Hampshire, e ora è chiaramente avviato verso la nomina repubblicana. L'unica cosa che mi aspetto adesso è il ritiro di Haley, così possiamo riunificare il Partito e andare avanti insieme verso le elezioni generali per sconfiggere Joe Biden”.

Per la vittoria alle Presidenziali, all'ex presidente basterà “ricordare quanto cattive sono le politiche di Biden sull'immigrazione , come i nostri nemici non ci temono più, ei nostri alleati non ci rispettano. Ricordare i prezzi della benzina quando noi eravamo alla Casa Bianca , e la prosperità dei quattro anni in cui era stato presidente”, ha spiegato Lewandowski. “State meglio adesso , o quando c'era lui? Questo sarà il referendum, e lo vincerà”, ha concluso il consigliere di Trump.

Aggiornato il 25 gennaio 2024 alle ore 04:56:07