Trump trionfa pure nel New Hampshire

Donald Trump non lascia. Anzi, raddoppia. Dopo la vittoria in Iowa, l’ex inquilino della Casa Bianca si prende anche il New Hampshire. Questo quanto registrato dalle primarie repubblicane in vista delle prossime Presidenziali. Il tycoon, per ora, viaggia con il 54,4 per cento dei voti contro il 43,4 per cento di Nikki Haley, l’ex governatrice del South Carolina ed ex ambasciatrice all’Onu.

“Nikki Haley ha perso e ha fatto un discorso come se avesse vinto”: così Trump in un comizio a Nashua. “Abbiamo vinto in questo Stato per tre volte, per me è un posto molto speciale”. Parlando della sua sfidante, osserva: “Ha avuto una serata molto brutta”. E, a seguire, tira per la giacchetta anche l’attuale presidente statunitense: “Abbiamo battuto Biden ma, d’altra parte, chi non lo batterebbe? Non riesce a mettere due parole in fila, non riesce a camminare”. Poi continua: “Questa in New Hampshire è la vittoria più importante, perché arriva dopo l’Iowa. A novembre avremo delle elezioni grandiose e rivolteremo questo Paese”.

Dean Phillips, il candidato democratico sfidante di Joe Biden, tesse le lodi di Nikki Haley per la sua “tenacia” nel cercare di restare in corsa. Allo stesso, però ritiene di essere l’unico capace di fermare Trump. Haley, da par sua, commenta: “L’incoronazione di Trump sarebbe una vittoria per Biden. Il South Carolina non vuole un’incoronazione, vuole un’elezione”. E continua: “Il segreto peggio custodito in politica è quanto i democratici vogliano correre contro Donald Trump. Sanno che Trump è l’unico repubblicano nel Paese che Joe Biden può sconfiggere. La maggior parte degli americani non vuole una rivincita tra Biden e Trump. Vincerà il primo partito a mandare in pensione il proprio candidato ottantenne”.

Aggiornato il 24 gennaio 2024 alle ore 01:56:01