A Davos si discute di pace in Ucraina

Dopo mesi di stallo avanza il processo di pace a quasi due anni dall’invasione della Russia avvenuta il 24 febbraio del 2022. Si è svolto il 14 gennaio a Davos, in Svizzera, il quarto incontro dei consiglieri per la sicurezza nazionale e dei consiglieri per la politica estera dei capi di Stato sull’attuazione della formula della pace. All’incontro hanno partecipato rappresentanti di 81 Paesi e organizzazioni internazionali, ovvero 15 in più rispetto al numero dei partecipanti al terzo evento di questo tipo, tenutosi nell’ottobre 2023 a Malta. In particolare, hanno delegato a Davos i loro rappresentanti 39 Paesi dell’Europa, 18 dell’Asia, 12 dell’Africa, 6 del Sud America, 3 del Nord America e 2 dell’Oceania. “Un altro segnale positivo è la continua crescita del numero di Paesi che uniscono gli sforzi per un piano d’azione comune basato sulla formula di pace ucraina. È molto incoraggiante che il Sud del mondo venga sempre più coinvolto nel nostro lavoro. Ciò indica la comprensione che questo conflitto in Europa è una sfida per tutta l’umanità”, ha affermato nel suo discorso Andriy Yermak, capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina. Yermak ha anche ringraziato la Svizzera per aver ospitato l’evento, poiché ha recentemente aderito alle consultazioni a livello consultivo e si è immediatamente impegnata.

Rivolgendosi ai presenti, il capo dell’ufficio presidenziale ucraino ha parlato delle conseguenze dei recenti massicci attacchi missilistici da parte della Russia contro le città ucraine, delle vittime degli attacchi tra civili e della distruzione delle infrastrutture civili. “Un semplice cessate il fuoco non porrebbe fine all’aggressione russa in Ucraina, ma darebbe solo una pausa all’aggressore per ricostruire le sue forze. Non è sicuramente la strada per la pace. I russi non vogliono la pace. Vogliono il dominio. Quindi, la scelta è semplice: o perdiamo e scompariamo, oppure vinciamo e continuiamo a vivere. E noi stiamo combattendo”, ha detto Andriy Yermak. Secondo il capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina, nel corso dei due anni di guerra su vasta scala, le forze di difesa ucraine hanno liberato più del 50 per cento del territorio occupato dalla Russia e, con limitate capacità navali proprie, hanno distrutto un quinto del potenziale della flotta russa del Mar Nero, mettendo in sicurezza il Mar Nero. Allo stesso tempo, ha affermato che se il diritto internazionale e l’integrità territoriale dell’Ucraina non verranno ripristinati, qualsiasi aggressore in qualsiasi parte del mondo sarà in grado di “conquistare un pezzo di qualsiasi Paese domani e tenere lì elezioni false sotto la minaccia delle armi”.

“La pace che l’Ucraina cerca deve garantirne la sopravvivenza, l’integrità, la sovranità e lo sviluppo. E deve prevenire il ripetersi di aggressioni. Insieme, abbiamo creato un quadro globale per raggiungere tale pace. I suoi elementi sono strettamente interconnessi e questa è l’unica via da seguire”, ha osservato Andriy Yermak. Il capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina ha sottolineato che il quarto incontro dei consiglieri a Davos costituisce la logica continuazione del terzo incontro svolto a Malta, dove sono stati discussi i primi cinque punti della Formula di pace ucraina, vale a dire: sicurezza nucleare, sicurezza alimentare ed energetica, rilascio di prigionieri e deportati, compresi i bambini, il ripristino dell’integrità territoriale e della sovranità dell’Ucraina. “Abbiamo bisogno di una piattaforma per fissare parti specifiche del nostro piano globale. Per andare avanti è necessario concordare il formato del summit costituente per la pace. Spero che riusciremo a trovare un’opzione accettabile. Questo ci consentirà di iniziare a sviluppare roadmap dettagliate per ciascuno dei punti della Formula. I co-leader nei rispettivi percorsi potrebbero ospitare conferenze tematiche per finalizzare gli algoritmi per la loro implementazione”, ha riassunto Andriy Yermak.

All’apertura del quarto incontro dei consulenti a Davos erano presenti anche Klaus Schwab e Børge Brende, rispettivamente fondatore e presidente del World Economic Forum, e Ignazio Cassis, consigliere federale degli affari esteri della Svizzera. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy sarà in visita ufficiale in Svizzera il 15 gennaio. Lo riferisce Rbc-Ucraina con riferimento al post dell’Ufficio del presidente. Durante la visita, Zelenskyy incontrerà i presidenti di entrambe le Camere del Parlamento, i leader dei partiti e il presidente della Svizzera. Inoltre, il presidente ucraino parteciperà al World Economic Forum e terrà una serie di incontri bilaterali. Gli organizzatori hanno confermato che il presidente ucraino terrà un discorso nell’ambito del panel “Raggiungere la sicurezza e la cooperazione in un mondo frammentato”.

Sempre a Davos, il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov ha proposto di creare un gruppo di lavoro internazionale a livello di ministri della Difesa e consiglieri per la sicurezza nazionale, per sviluppare congiuntamente un meccanismo per il ritiro delle truppe russe dall’Ucraina. Durante la riunione dei consiglieri, il ministro ha sottolineato l’impossibilità di parlare del ripristino della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina senza il completo ritiro e il disarmo delle truppe russe e dei gruppi terroristici dai territori temporaneamente occupati.

(*) Docente universitario di Diritto internazionale e normative sulla sicurezza

