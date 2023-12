L’Ue dice sì a Ucraina e Moldova

I partecipanti al vertice dell’Unione europea hanno deciso di avviare i negoziati per l’adesione con Ucraina e Moldova. La Georgia ha ricevuto lo status di Paese candidato all’adesione all’Ue. Il Consiglio europeo ha deciso di avviare i negoziati con l’Ucraina e la Moldova sulla loro adesione all’Unione europea. Lo ha annunciato, all’indomani dei risultati della prima giornata del vertice Ue a Bruxelles, ieri sera, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Inoltre, i leader degli Stati membri dell’Ue hanno deciso di concedere alla Georgia lo status di Paese candidato all’adesione all’Ue, ha scritto Michel sul social network X. Nel frattempo, con la Bosnia-Erzegovina, secondo il presidente del Consiglio europeo, Bruxelles avvierà i negoziati “non appena sarà raggiunto il livello necessario di conformità” ai criteri di adesione di questo Paese. Michel ha definito queste decisioni “un chiaro segnale di speranza per il loro popolo e per il nostro continente”. Pertanto, i partecipanti al vertice hanno pienamente concordato con le raccomandazioni su questi temi fornite dalla Commissione europea.

La decisione di avviare i negoziati con l’Ucraina doveva essere approvata da tutti gli Stati dell’Ue. Ci si aspettava che venisse bloccata dall’Ungheria, il cui primo ministro Viktor Orbán si è ripetutamente e categoricamente opposto all’avvio di questi negoziati. Orbán ha detto che l’Ucraina ha bisogno di riforme che, secondo lui, non sono ancora state realizzate. Secondo quanto riferito dagli ambienti europei, la decisione è stata presa mentre Viktor Orbán era assente dalla sala riunioni. Il quorum del Consiglio europeo è stato comunque rispettato. Lo stesso Orbán ha dichiarato su Facebook di essersi astenuto dal voto perché non voleva prendere parte a quella che ha definito una “cattiva decisione”. I presidenti di Ucraina e Moldova Volodymyr Zelenskyy e Maia Sandu hanno accolto con favore le decisioni del Consiglio europeo. “Questa è una vittoria. Abbiamo aspettato 120 giorni e 30 anni”, così il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha commentato sul social network X la decisione di concedere all’Ucraina lo status di candidato all’Ue.

“Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato affinché ciò accadesse e tutti coloro che hanno contribuito”, ha scritto Zelenskyy nel suo post, aggiungendo: “Mi congratulo con ogni ucraino in questo giorno. Congratulazioni a tutta la Moldova e a te, Maia, personalmente. La storia è fatta da coloro che non si stancano mai di lottare per la libertà”. “Oggi sentiamo il caldo abbraccio dell’Europa. Grazie per il vostro sostegno e la vostra fiducia nel nostro cammino”, ha detto Sandu, aggiungendo che la Moldova è “pronta per il duro lavoro” per diventare membro dell’Ue, è “pronta ad accettare la sfida”. Dopo l’inizio del vertice, Zelenskyy aveva parlato ai leader europei, dicendo che in caso di voto negativo, i sogni europei degli ucraini “saranno traditi”, e questo incoraggerà la Russia nella sua aggressione contro l’Ucraina. Nell’ultima riunione del Consiglio europeo del 2023, i capi di Governo e gli Stati dell’Ue dovranno prendere una serie di decisioni chiave riguardanti il futuro dell’Ucraina. Oltre ad avviare i negoziati sull’adesione del Paese all’Ue prima della fine dell’anno, i partecipanti al vertice stanno discutendo se stanziare 50 miliardi di euro in assistenza macrofinanziaria a Kyiv dal bilancio a lungo termine dell’Ue, nonché l’importo degli aiuti militari che verranno forniti all’Ucraina dal Fondo europeo per la pace. Si prevede inoltre l’approvazione del dodicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia e la questione del congelamento dei beni della Banca centrale della Federazione Russa nell’Ue. Poiché tutte le decisioni devono essere prese all’unanimità, si prevede che il vertice di due giorni potrebbe protrarsi.

(*) Docente universitario di Diritto internazionale e normative sulla sicurezza

Aggiornato il 15 dicembre 2023 alle ore 11:38:19