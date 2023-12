Pentagono, l’industria degli armamenti non tiene il passo cinese

Una bozza della nuova strategia industriale di difesa nazionale afferma che le aziende americane non possono costruire armi abbastanza velocemente per soddisfare la domanda globale. L’industria della difesa americana sta lottando per raggiungere il tipo di velocità e reattività necessarie per rimanere in vantaggio in una corsa agli armamenti ad alta tecnologia con concorrenti come la Cina, avverte una bozza inedita di un nuovo rapporto del Pentagono sull’industria della difesa. La prima strategia industriale di difesa nazionale, che sarà pubblicata nelle prossime settimane dal capo delle acquisizioni del Pentagono William LaPlante, vuole essere uno sguardo completo su ciò di cui il Pentagono ha bisogno per attingere alle competenze delle piccole aziende tecnologiche, mentre finanzia e sostiene le aziende tradizionali affinché si muovano più rapidamente nello sviluppo di nuove tecnologie. Allo stato attuale, la base industriale della difesa statunitense “non possiede la capacità, l’idoneità, la reattività o la resilienza necessarie per soddisfare l’intera gamma delle esigenze di produzione militare in modo rapido e su vasta scala”, secondo una bozza del rapporto.

Il documento, datato 27 novembre, aggiunge che “in modo altrettanto significativo, i tradizionali appaltatori della difesa (nella base industriale della difesa) sarebbero sfidati a rispondere al conflitto moderno con la velocità, la scala e la flessibilità necessarie per soddisfare le esigenze dinamiche di un grande conflitto moderno”. Si nota che l’America costruisce le migliori armi del mondo, ma non riesce a produrle abbastanza velocemente. “Questo disallineamento presenta un rischio strategico crescente poiché gli Stati Uniti si confrontano con l’imperativo di sostenere operazioni di combattimento attive scoraggiando al tempo stesso la minaccia più ampia e tecnicamente avanzata che incombe nell’Indo-Pacifico”, afferma lo studio. Intervenendo al Reagan National Defense Forum, LaPlante ha affermato che la strategia sarà attuata come una “partnership” con l’industria.

Affinché le aziende possano espandere la capacità produttiva, è necessario che il Dipartimento della Difesa abbia chiare le sue future esigenze di acquisto affinché possano investire in nuovi stabilimenti e ricerca e sviluppo. “Numero uno: noi governi dobbiamo dimostrare il nostro impegno e lo faremo in modo duraturo ottenendo finanziamenti”, ha affermato. “Dobbiamo discutere insieme su cosa investire (per la costruzione) e su cosa poi metterà il governo”. LaPlante ha affermato che il Pentagono deve anche dimostrare di essere “serio” nell’acquistare i prototipi di armi che sta sviluppando in gran numero. “Dobbiamo dimostrare che stiamo andando in produzione e che continueremo a farlo in modo che ne valga la pena”, ha detto. Alcuni di coloro che hanno visto la bozza del rapporto sono frustrati da ciò che percepiscono come una mancanza di raccomandazioni concrete. Un consulente dell’industria della difesa l’ha definita “deludente”, affermando che non si concentra su soluzioni a lungo termine ai problemi della catena di fornitura che hanno afflitto l’industria della difesa. Il rapporto rileva che dopo la Guerra fredda, l’industria della difesa si è ridotta a causa della fusione delle aziende.

Eppure la Cina ha trascorso gli ultimi trent’anni diventando una “potenza industriale globale” nella costruzione navale, nei minerali critici e nella microelettronica. L’industria cinese “supera di gran lunga la capacità non solo degli Stati Uniti, ma anche quella combinata dei nostri principali alleati europei e asiatici”, si legge. Il rapporto sottolinea inoltre che la pandemia di Covid ha messo a nudo le vulnerabilità della filiera. Poi l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e l’attacco di Hamas a Israele “hanno scoperto un diverso insieme di richieste industriali e rischi corrispondenti” mentre gli Stati Uniti corrono a produrre armi per sostenere l’Ucraina e Israele. “È diventato chiaro che l’insufficiente capacità produttiva e di approvvigionamento sono ormai problemi profondamente radicati in tutti i livelli delle catene di approvvigionamento”, afferma il rapporto. Per risolvere il problema, la strategia afferma che il Dipartimento della Difesa “svilupperà catene di approvvigionamento più resilienti e innovative”, investirà in imprese più piccole e si concentrerà maggiormente sull’innovazione.

Gli Stati Uniti devono anche riconoscere che non tutte le risposte si trovano in patria. “Dobbiamo sollecitare concorrenti di tutti i tipi: grandi e piccoli, nazionali e stranieri, e quelli che non hanno precedenti con il Dipartimento della Difesa o con la produzione della difesa”, afferma il rapporto. “La nazione deve mobilitarsi per la difesa comune”, conclude il rapporto. “Questo Ndis è un appello sia al settore pubblico che a quello privato per sforzi mirati e dedicati per costruire e garantire la capacità industriale e la capacità necessarie per garantire che le nostre forze armate abbiano il materiale disponibile per scoraggiare i nostri potenziali avversari e, se necessario, sconfiggerli in battaglia. Questo invito all’azione può sembrare un costo elevato, ma le conseguenze dell’inazione o del fallimento sono molto maggiori”.

(*) Docente universitario di Diritto internazionale e normative sulla sicurezza

Aggiornato il 04 dicembre 2023 alle ore 12:37:45