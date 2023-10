Tajani a Tunisi, al lavoro per gli italiani

Il titolare della Farnesina è atterrato a Tunisi, in compagnia del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, per incontrare il presidente tunisino Kaïs Saïed. Anche se il tema dell’incontro è quello dell’immigrazione irregolare, sono tante le domande sulla situazione in Medio Oriente. “Serve un accordo tra israeliani ed egiziani per far arrivare gli aiuti umanitari, ci sono problemi organizzativi e io mi auguro che tutti insieme si possa lavorare per far uscire anche i nostri 12-15 italiani che sono nella Striscia di Gaza” ha dichiarato Antonio Tajani ai microfoni di Rainews 24. Il valico di Rafah è ancora chiuso, e non ci sono tempi certi per l’apertura del corridoio con l’Egitto.

“Lavoriamo per la pace, per una de-escalation”, ha sancito il capo della diplomazia italiana. “Con la Tunisia – ha continuato il ministro – che è un Paese molto importante e che ha relazioni forti con la Palestina parleremo di tutto ciò che insieme possiamo fare per cercare di salvare vite umane. Il nostro obiettivo è quello di avere due popoli e due Stati. L’Italia è fortemente impegnata per convincere tutte le parti in causa a raggiungere questo obiettivo”.

Ma la “nuova” guerra tra Palestina e Israele è fortemente collegata con la questione dell’immigrazione irregolare. Ecco perché Tajani e i ministri Lollobrigida e Calderone si trovano a Tunisi, per firmare un memorandum Italia-Tunisia. Un’intesa sulla promozione di flussi migratori regolari siglata con il titolare degli Esteri tunisino, Nabil Ammar. “Vogliamo dare lavoro a persone che vogliono essere impegnate, che sono formate, e che non andranno in giro per l’Italia, ma andranno direttamente a lavorare nell’agricoltura o nell’industria”, ha spiegato il titolare della Farnesina. Con un obiettivo che va al di là delle intese politiche ed economiche: l’impegno del Governo italiano nel contrastare i “trafficanti di esseri umani”.

Aggiornato il 20 ottobre 2023 alle ore 15:44