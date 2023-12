Tre anni senza Arturo Diaconale

Sono passati tre anni da quando ci ha lasciati il nostro direttore, Arturo Diaconale. Un ricordo per noi e per i tanti che lo hanno conosciuto, vivissimo e indelebile. Questo giornale, L’Opinione delle Libertà, da lui diretto per anni continua a vivere anche e soprattutto nel suo ricordo. Uomo e giornalista esemplare, Arturo resta per noi un faro, una guida spirituale attraverso quel lungo percorso di battaglie per la libertà che hanno contraddistinto la sua vita. L’Opinione continua a portare avanti le sue idee.

