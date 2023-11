Questa è una settimana di festa. Contro ogni aspettativa, il candidato libertarian Javier Milei ha vinto il ballottaggio per le presidenziali in Argentina battendo il peronista Sergio Massa con un distacco superiore agli 11 punti.

Non pensavo che il candidato della destra ‒ che in Italia viene chiamato “dell’ultra destra”, “dell’iper destra” ‒ sarebbe riuscito a battere uno schieramento mediatico, politico e addirittura internazionale così imponente come quello che sosteneva il suo avversario peronista eppure, un economista che si ispira alle idee di Hayek, di Mises e Rothbard, è riuscito a diventare il presidente di uno dei paesi più importanti dell’America Latina.

