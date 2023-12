La spesa dei regali a Natale

Nel nostro Paese, – numero più, numero meno – 43 milioni di persone faranno regali per il Natale con una spesa media di 186 euro a testa. Un dato in crescita rispetto ai 165 euro dello scorso anno in termini reali, al netto dell’inflazione. La spesa, complessivamente, secondo l’analisi dell’ufficio studi di Confcommercio, toccherà quota 8 miliardi di euro. Una liquidità che supera quello del 2022 e del 2021 (7,1 miliardi e 7,8 miliardi ai prezzi del 2023). Però, di contro, è ancora al di sotto di quello del 2020 (8,3 miliardi) e del periodo pre-Covid. Farà regali oltre il 73 per cento degli intervistati. Quattro su 10 delle persone intervistate pensano che comprare doni sia una spesa “che piace affrontare”. Mariano Bella, direttore dell’ufficio studi, afferma: “Possiamo legittimamente aspettarci un buon dicembre, che vuol dire entrare bene nel 2024 che si prospetta difficile e critico”.

Sulla situazione economica generale, si legge sul portale di Confcommercio, per il quarto trimestre è pronosticata “una crescita dello 0,2 per cento congiunturale e dello 0,5 per cento tendenziale rispetto al +0,4 per cento e +0,7 per cento stimati rispettivamente dal Governo. Per il 2024 la previsione è invece di +0,9 per cento contro il +1,2 per cento indicato dall’Esecutivo”. Detto dell’inflazione, “praticamente scomparsa”, secondo Bella “l’economia è in rallentamento, ma c’è tenuta dell’occupazione ai massimi storici, la produzione industriale ha smesso di scendere e i dati turistici estivi sono stati ottimi”.

