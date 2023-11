Ita-Lufthansa, cancellata la tratta Milano-New York

L’intesa Ita Airways e Lufthansa sembra improduttiva. Almeno stando ai primi impatti sui viaggiatori italiani. Il 7 gennaio è previsto l’ultimo volo diretto Ita Airways da Milano Malpensa a New York “JFK”. Come scrive Il Giornale, l’ex Alitalia rinuncerà a questa tratta, lasciando a terra circa 7mila passeggeri che avevano prenotato voli dall’8 gennaio fino a novembre 2024. La decisione di chiudere la tratta Malpensa-New York nascerebbe solo da ragioni commerciali da parte di Ita Airways. Pare che la rotta fosse in perdita, a causa della concorrenza. I passeggeri avranno l’opzione di ottenere un rimborso del biglietto o, in alternativa, di optare per un volo sostitutivo che, tuttavia, dovrà fare scalo a Roma-Fiumicino. Questa soluzione alternativa risulta meno conveniente per i viaggiatori lombardi, che perderanno l’unico collegamento diretto operato da Ita verso l’aeroporto americano. Si trattava di un volo quasi quotidiano che copriva la tratta Malpensa-New York.

Ita Airways – sottolinea Affaritaliani.it – ha effettuato quest’anno 694 voli su questa rotta, mettendo a disposizione un totale di 173.500 posti, corrispondenti al 13 per cento dei posti offerti tra Milano e New York, dopo compagnie come Emirates, Delta Airlines, American Airlines, United Airlines e La Compagnie. A partire dall’8 gennaio, chi desidera viaggiare con Ita da Milano dovrà dirigersi verso l’aeroporto di Linate e fare scalo a Fiumicino. Questa decisione sembra essere influenzata dall’attuale contesa con Bruxelles riguardo agli slot per i voli. La notifica ufficiale dell’accordo tra Ita e Lufthansa dovrebbe giungere nei prossimi giorni, con i tedeschi pronti a entrare con il 41 per cento, investendo 325 milioni nella prima fase dell’accordo. La notifica è stata preceduta da discussioni informali pre-notifica tra l’Antitrust dell’Ue e le parti coinvolte (Mef e la compagnia tedesca). La notifica è stata ritardata anche a causa della richiesta esplicita da parte dell’Antitrust europeo di rinunciare ad alcuni slot relativi alle rotte transatlantiche attualmente in possesso degli aeroporti di Francoforte e Monaco.

