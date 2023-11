Giovedì 30 novembre, alle ore 17, nella Sala Einaudi della Confedilizia in Roma, si parlerà della proposta di direttiva europea sull’efficientamento energetico degli edifici, in vista della riunione del trilogo prevista a Bruxelles il prossimo 7 dicembre, e sarà presentato il libro La proprietà e i suoi nemici. Dalla direttiva Ue “case green” alla libertà, volume edito da Confedilizia Edizioni in collaborazione con Tramedoro (www.confedilizia.it/la-proprieta-e-i-suoi-nemici).

Ne discuteranno: Carlo Lottieri, professore all’Università di Verona; Sandro Scoppa, presidente Confedilizia Calabria e curatore del libro; Giorgio Spaziani Testa, presidente Confedilizia; Alessandro Vitale, professore all’Università degli Studi di Milano. Sono previsti interventi di parlamentari europei e nazionali.

Il libro contiene un’analisi ragionata a più voci di presupposti, implicazioni e rischi della proposta di direttiva europea sull’efficientamento energetico degli immobili, che nella riunione del trilogo del 12 ottobre scorso è stata fortemente depotenziata, oltre che degli altri provvedimenti di matrice europea appartenenti al medesimo filone.

Ingresso libero su prenotazione: telefono 06/6793489 – mail [email protected].

(*) La proprietà e i suoi nemici. Dalla direttiva Ue “case green” alla libertà, Carlo Lottieri, Sandro Scoppa, Isabella Tovaglieri, Andrea Giuricin, Cristian Merlo, Domenico Bilotti, Pietro Monsurrò; Tramedoro Edizioni, Confedilizia Edizioni; luglio 2023, 114 pagine; 10 euro.

