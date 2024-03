Nuovi appuntamenti culturali nella Capitale

Tante le iniziative promosse dalla Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali, per i prossimi giorni. Tra queste si segnala domani quella presso il Museo Napoleonico, con la mostra Giuseppe Primoli e il fascino dell’Oriente, nella quale saranno esposti quattordici kakemono, i rotoli dipinti di tradizione giapponese oltre a preziosi oggetti della collezione orientale del conte Primoli, tra cui il ventaglio con scene giapponesi di Mathilde Bonaparte dipinto da De Nittis. Al Museo dell’Ara Pacis, per la mostra Helmut Newton. Legacy, visto il grande successo ottenuto, per i giorni domani, sabato 16 e domenica 17 marzo, ci sarà l’apertura straordinaria fino alle ore 22.30. Al Museo di Roma a Palazzo Braschi continua fino al 23 giugno, la grande mostra Ukiyoe. Il Mondo fluttuante. Visioni dal Giappone che potrà essere visitata fino alle 21 nelle giornate di sabato, domenica e festivi. Si ricordano poi anche gli appuntamenti della rassegna Libri al Museo, con l’iniziativa al Museo Civico di Zoologia, dove, domani alle 17, sarà presentato il libro Meravigliose creature - La diversità della vita come non la conosciamo (Il Mulino, 2024) di Stefano Mazzotti.

Oltre all’autore saranno presenti Ilaria Miarelli Mariani, direttrice della Direzione Musei civici della Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali; Carla Marangoni responsabile Musei scientifici della Sovrintendenza Capitolina; Gianfranco Bologna, presidente onorario della Comunità scientifica Wwf Italia. Domenica 17 marzo alle 15.15 e alle 16.15 è in programma l’apertura straordinaria della Porta Magica di Piazza Vittorio Emanuele II, opera alchemica del 1680 unica nel suo genere e situata all’interno del giardino Nicola Calipari. Domani, alle 15, alla Casina delle Civette a Villa Torlonia, è prevista la visita a cura di Gaia Dammacco, con traduzione Lis, Armonie di luce. Le vetrate artistiche della Casina delle Civette, con particolare attenzione alle due vetrate futuriste di Enrico Prampolini, Architettura e musica, che sono recentemente entrate a far parte del nuovo allestimento. Infine, martedì 19 marzo alle 16, alla Galleria d’arte moderna si terrà una visita nell’ambito della mostra Reality Optional. Miaz Brothers con i maestri del XX secolo, a cura di Daniela Vasta, un dialogo tra le opere contemporanee del duo artistico Miaz Brothers e i capolavori del Novecento che fanno parte della collezione della Gam. Per tutti gli eventi, visite e incontri, si consiglia di verificarne le modalità di partecipazione allo 06/0608 (attivo tutti i giorni ore 9-19), o sui siti www.museiincomuneroma.it e www.sovraintendenzaroma.it.

Aggiornato il 14 marzo 2024 alle ore 17:10