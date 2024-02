“Across the World”, concerto al Teatro Astra di San Giustino

Across the World è un progetto di Letizia Onorati, Max Ionata e Paolo Di Sabatino. Una sorta di esplorazione delle musiche del mondo, dall’Argentina al Brasile passando per l’Italia, un excursus stilistico in cui la world music abbraccia il linguaggio eclettico del jazz che, frutto di un ammaliante melting pot, dà vita a energiche vibrazioni interiori fra improvvisazione e pathos. Across the World è il frutto della sinergia tra Letizia Onorati e due big della scena jazzistica nazionale, assai apprezzati anche all’estero, come Ionata al sax tenore e Di Sabatino al pianoforte. I tre suoneranno al Teatro Astra di San Giustino (Perugia) sabato 17 febbraio, alle 21.30, a cura del Jazz Club Valtiberina. Un live che calamita l’attenzione e suscita l’interesse non solo dei jazzofili della prima ora, ma di tutti i veri cultori della musica in generale.

Letizia Onorati è una cantante poliedrica dalle raffinate nuance timbriche, dall’ottima padronanza improvvisativa e ritmica, brillante nella gestione della dinamica. È una giovane musicista di talento che annovera numerose collaborazioni di prestigio con artisti di levatura nazionale e internazionale come Flavio Boltro, Javier Girotto, Max Ionata, Luca Bulgarelli, Andrea Rea, Lorenzo Tucci, Dario Rosciglione, Mirko Signorile, Sachal Vasandani, Daniele Mencarelli, Bruno Marcozzi, Paolo Di Sabatino, Glauco Di Sabatino, Giovanna Famulari, Marco Siniscalco, Barbara Errico, Davide Cavuti, Sergio Corbini, Paolo Corsi, Franco Fabbrini, Fabio Concato. Significative anche le sue collaborazioni con due grandi attori come Michele Placido e Alessandro Preziosi. Oltre all’Italia, grazie ad alcuni concerti, Letizia Onorati è particolarmente stimata all’estero, dal Belgio alla Russia al Giappone. Sotto l’aspetto mediatico ottiene una notevole visibilità grazie alle sue apparizioni su Rai Italia e alle partecipazioni a programmi radiofonici come Radio 1 Music Club, Rai Radio 1-Notti D’Estate. Attualmente ha al suo attivo tre album che riscuotono successo, in termini di ascolto, anche negli Stati Uniti, Brasile, Canada e Francia.

(*) Le foto sono di Roberto Cifarelli

Aggiornato il 15 febbraio 2024 alle ore 06:07:20