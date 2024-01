A Bologna una serata-tributo a Lucio Dalla

Sono trascorsi 14 anni dalla scomparsa di Lucio Dalla. Tuttavia, la sua musica e i suoi ricordi sono vividi e presenti più che mai nella memoria degli italiani. Il merito della diffusione del suo ingegno artistico va soprattutto a eventi come Stelle sotto casa di Lucio, omaggio che ritornerà lunedì 4 marzo, giorno della nascita del musicista bolognese. Stelle sotto Casa di Lucio è organizzato dal Mei (Meeting delle etichette indipendenti), in collaborazione con il Teatro del Navile. Questo particolare tributo a Lucio Dalla, reso possibile grazie alla disponibilità di artisti e produttori della scena musicale indipendente italiana, prenderà il via alle ore 21 presso il Teatro del Navile di Bologna, dopo una serie di sette reinterpretazioni di brani di Lucio Dalla, tutte interpretate da artiste donne che daranno nuova vita alle canzoni del cantautore attraverso la loro sensibilità e interpretazione artistica.

Successivamente si terrà un incontro per discutere sulla straordinaria arte di Lucio Dalla. In programma, l’intervento di Marino Bartoletti, giornalista sportivo, critico musicale, scrittore e opinionista televisivo. Bartoletti, esponente di rilievo del giornalismo italiano, riceverà il prestigioso Premio Mei-Stelle sotto Casa di Lucio insieme a Pierdavide Carone, altro ospite della serata. L’incontro, condotto da Giordano Sangiorgi, sarà incentrato su ricordi, testimonianze e curiosità narrate dagli stessi Marino Bartoletti e Pierdavide Carone. Quest’ultimo è stato uno dei più importanti collaboratori di Lucio Dalla e lo ha diretto al Festival di Sanremo insieme a Paolo Piermattei, altro storico collaboratore di Dalla. La performance dal vivo dei brani di Lucio Dalla, reinterpretati da talentuose artiste, promette di essere un evento emozionante: sul palco, oltre alla cantautrice Roberta Gallo, si esibiranno ospiti ed artiste come Valentina Mattarozzi, Milena Mingotti, Giulia Olivato, Valentina Carati, Serena Zaniboni ed Eleonora Montagnana. La lista di artisti ospiti, tutti “amici” di Lucio, è ancora in fase di ampliamento e promette certamente una serata indimenticabile, ricca di grande musica. La stessa che ha reso celebre il musicista.

Aggiornato il 24 gennaio 2024 alle ore 07:55:41