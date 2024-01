Il re del rock rivive al Brancaccio

Nonostante qualche problema tecnico che a metà del primo atto ha costretto a interrompere lo spettacolo per una ventina di minuti, la prima di “Elvis the Musical”, in scena al Teatro Brancaccio fino a domenica 14 gennaio, è riuscito ad emozionare e coinvolgere l’intero pubblico presente in sala.

In poco più di due ore, il musical diretto da Maurizio Colombi racconta la biografia di Elvis Presley abbracciando oltre quattro generazioni dagli anni Cinquanta agli anni Settanta, facendo vivere la fiaba di un ragazzo che diventa re.

La storia di Presley è portata avanti da tre figure: Elvis bambino interpretato dalla giovanissima Teresa Morici, Elvis giovane, il bravo Manuel Di Santo e l’ultimo Elvis, dopo il ’68, interpretato dall’eccellente cantante lirico Ivan De Carlo. Il cast si compone di 17 artisti oltre una band di quattro elementi che suona rigorosamente dal vivo; tra questi Eleonora Facchini nei panni della storica fidanzata prima e moglie poi, Priscilla, Elisa Filace interprete di Gladys, la mamma di Elvis e Paolo Barillari nel ruolo del Colonello Parker, manager fino alla fine del re del rock’n’roll.

La scenografia di Alessandro Chiti è immersiva, arricchita di video di repertorio che permettono di rivivere, come fosse attuale, l’esperienza e il successo di quello per molti considerato la più grande star di tutti i tempi.

Il tributo-musical si conclude con una coinvolgente ricostruzione del Tv Special del 1968 in cui il talentuoso De Carlo riesce a fare alzare e ballare gran parte del pubblico in sala interpretando alcuni dei più famosi successi di Elvis, brani immortali come Suspicious Mind, That’s All Right Mama e Jailhouse Rock.

