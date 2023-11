Roma va in “Tilt”

Ha incantato più di 50mila spettatori di qualsiasi età con tre tournée che hanno fatto tappa in sedici città italiane, calcando i palcoscenici più prestigiosi, registrando infiniti sold-out e collezionando un successo di pubblico e di critica dietro l’altro. Con un cast composto dai migliori artisti del Cirque du Soleil e dalle Superstar Mondiali del Nouveau Cirque, Tilt, l’imperdibile show prodotto da Le Cirque Top Performers nel 2019, è pronto a emozionare, meravigliare e sorprendere di nuovo, con un atto unico di circa novanta minuti, il pubblico del Teatro Olimpico di Roma, presentando nuovi e affascinanti numeri al limite dell’immaginazione e delle capacità umane in cui non sono coinvolti gli animali.

Tilt ha debuttato nel 2019 ed è la seconda produzione internazionale della compagnia Le Cirque Top Performers, la stessa che ha ideato e prodotto il celebre Gran Gala Alis (in tournée dal 2016), applaudito, in Italia e all’estero, da più di 300mila spettatori. Ingaggiando solo ed esclusivamente i migliori artisti del mondo, Le Cirque Top Performers ha riunito nelle sue produzioni arti circensi, musica, teatro e danza.

Il Christmas Tour 2023-2024 di Tilt ha debuttato al Teatro Lyrick di Assisi dal 24 al 26 novembre. Proseguirà, quindi, al Teatro Olimpico di Roma (dal 29 novembre al 3 dicembre), al Teatro Massimo di Pescara (dall’8 al 10 dicembre), al Teatro Team di Bari (dal 15 al 17 dicembre), al Teatro Metropolitan di Catania (dal 21 al 23 dicembre) e al Teatro Bellini di Napoli (dal 29 dicembre al 7 gennaio 2024).

Lo show, liberamente ispirato al film capolavoro Ready Player One di Steven Spielberg, è un viaggio fra realtà virtuale e mondo reale, ma dove tutto ciò che accade sul palcoscenico è vero. Ogni elemento artistico, coreografico, scenografico e musicale esalta le magnifiche performance. A rendere possibile tutto questo, un gruppo di top performers mondiali di prim’ordine, artefici di incredibili numeri – aerei e a terra – che emozionano e tolgono il respiro.

Anatolii Zalevskyi è il direttore artistico dello show, nonché protagonista in scena con il numero che lo ha reso celebre e che gli ha permesso di essere considerato una stella mondiale: il suo romantico “White Act” è tra i momenti più suggestivi ed emozionanti di Tilt. Ciò che riesce a fare con il corpo è sorprendente: tutti i movimenti sono perfetti e in armonia fra loro. È una magnifica dimostrazione di forza, energia ed equilibrio. La sua performance è scandita da una colonna sonora evocativa, capace di far sognare il pubblico sin dal primo istante.

Lo spettacolo rilegge il mondo virtuale, per poi affermare quanto siano più importanti la realtà e i valori dell’amicizia, dell’alleanza, della verità e dell’amore. Ammirando le formidabili performance soliste e di gruppo – che tendono ai limiti dell’immaginazione e delle possibilità umane – si comprende appieno il messaggio di fondo di Tilt: un invito a vivere le proprie emozioni, a essere ciò che si è, a credere in se stessi e nelle proprie capacità.

(*) Foto di Marco Teodori

Aggiornato il 28 novembre 2023 alle ore 04:15:31