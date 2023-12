“The General”: il nuovo singolo dei Guns N’ Roses

Capitanati da Axl Rose (voce, tastiera), Duff McKagan (basso), Slash (chitarra principale), Dizzy Reed (tastiera), Richard Fortus (chitarra ritmica), Frank Ferrer (batteria) e Melissa Reese (tastiera) i Guns N’ Roses hanno da qualche giorno lanciato il nuovo singolo “The General”, secondo brano inedito dopo il recente successo estivo intitolato “Perhaps”.

La band statunitense volata sin dalla sua formazione nella metà degli anni Ottanta nell’olimpo delle superstar mondiali, grazie a lavori discografici di straordinaria fattura come “Appetite For Destruction” (disco di debutto con più copie vendute di sempre negli Stati Uniti), “Use Your Illusion” e “Use Your Illusion II” (certificati con il disco di platino per 7 volte) oggi è di nuovo in cima alle chart mondiali. Essa è inoltre impegnata nella programmazione di una nuova serie di concerti che stanno già registrando il sold out. Tanto per intenderci, lo scorso mese i Guns hanno concluso il loro tour mondiale che ha toccato anche l’Italia, lo scorso 8 luglio, al Circo Massimo di Roma. Il passato tour ha “messo in cassa” 1,3 milioni di biglietti venduti in tutto il mondo, con date nei principali stadi e arene europee e partecipazioni a Festival prestigiosi come il Glastonbury.

La band ha inoltre avuto l’opportunità di esibirsi in luoghi storici come l’Hyde Park di Londra, l’Hollywood Bowl di Los Angeles e il MetLife Stadium nel New Jersey. A chi sostiene che il rock sia morto, bisognerebbe far leggere la storia (e i dati alla mano) di band come i Guns, che al momento hanno venduto oltre 100 milioni di dischi e che risultano tra i più sentiti su Spotify, con oltre 27 milioni di ascoltatori mensili sulla piattaforma.

