I nomi che hanno scritto la storia del rock

Nel libro Il rock di padre in figli*, Massimo Cotto si rivolge a suo figlio di 16 anni e a tutti i giovani di oggi per raccontare il fascino del rock, i suoi rituali, la sua bellezza, la ribellione e l’estasi che esso porta con sé. Il volume è rivolto a una generazione (quella attuale) che non ha conosciuto il rock come parte fondante della propria cultura; una generazione alla quale è importante spiegare perché questo genere musicale ha ancora oggi una valenza decisiva non solo a livello musicale, ma anche a livello personale: esso ha infatti la forza di trasformare la vita. Spiega l’autore: “Raccontare il rock a mio figlio che ha 16 anni è stato bellissimo, perché ho potuto descrivergli quello che il rock ha fatto a livello collettivo per la società, ma anche a livello individuale, per ognuno di noi. Tutti abbiamo bisogno di sogni, passione, bellezza, musica. Ognuno le trova in luoghi diversi. Quelli della mia generazione si sono rifugiati nel rock. Il mio libro racconta il rock, ma, in un certo modo, racconta anche un modo di vivere e sognare”.

Massimo Cotto (attualmente voce autorevole di Radio Virgin, con un passato di successo come giornalista, autore e speaker per Radio 1 Rai, Radio 24 e Radio Capital) in questo suo nuovo libro ha creato un monologo appassionato che narra le storie di celebri artisti che simboleggiano questo stile, accompagnando il tutto con ricordi personali vissuti in prima persona. Da Elvis Presley a Jim Morrison, da Patti Smith a Bruce Springsteen, dai Metallica ai Rolling Stones, dai Pink Floyd a Bob Dylan, dai Cure ai Queen e molti altri grandi nomi della musica internazionale che hanno scritto la storia del rock. All’interno del libro sono inoltre presenti due Qr code per visualizzare su YouTube e su Spotify la speciale “playlist dell’isola deserta” creata da Massimo Cotto, con i brani indispensabili per “scoprire e imparare ad amare il mondo della musica”.

(*) Il rock di padre in figli* di Massimo Cotto, Gallucci Editore, 320 pagine, 15,68 euro

Aggiornato il 07 dicembre 2023 alle ore 10:59:48